Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach/Hirschhorn/Schönbrunn. Corona-Weihnachten, die zweite. Hatte man vergangenes Jahr noch gehofft, das Fest der Liebe 2021 wieder in althergebrachter Form begehen zu können, so hat das Virus diese Hoffnung inzwischen vielfach zunichte gemacht. Nichts destotrotz setzen die Kirchengemeinden in Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn zu diesem Weihnachtsfest wieder auf Präsenz-Gottesdienste. Waren im vorigen Jahr Glockenklang und Orgelmusik, Bibeltexte und Weihnachtslieder aus den fast menschenleeren Gotteshäusern nur vor dem Bildschirm im heimischen Wohnzimmer mitzuerleben, so wollten die Kirchen ihren Mitgliedern heuer das Feiern in Gemeinschaft – wenn auch mit Maske, Abstand und diversen Vorgaben – vor Ort wieder ermöglichen. Während die katholischen Kirchengemeinden diesmal ganz aufs Digitale verzichten, bieten die evangelischen Gemeinden allen, die in der aktuellen Situation nicht zur Kirche kommen können oder möchten, zumindest bei einigen Gottesdiensten die Online-Teilnahme an. Darüber hinaus hat man sich in den Pfarreien zudem für neue, andere Gottesdienstmöglichkeiten entschieden.

So lädt die evangelische Kirchengemeinde Eberbach in diesem Jahr erstmals in Lindach vor der Friedhofskapelle und in Eberbach auf dem Leopoldsplatz zu Open-Air-Christvespern ein. Auch die Gläubigen in Moosbrunn, Allemühl und Haag dürfen sich über viel frische Luft bei ihren Christvespern im Freien freuen. Und wie war das noch gleich mit dem Stall von Bethlehem? Wenn auch die Tiere vom benachbarten Stall aus der Feier lauschen müssen, so wird die mit Tannengrün und Kerzen geschmückte Reithalle in Pleutersbach der dortigen Christvesper doch sicherlich einen ganz besonderen Charme verleihen. "Nicole Bauer hat uns ihre Reithalle freundlicherweise zur Verfügung gestellt", berichtet Pfarrer Gero Albert. "Dort ist mehr Platz als in der Kirche, und sie ist gut durchlüftet." Auch die Krippenspiel-Kinder werden in digitaler Form dabei mitwirken: Sie werden auf die Wand der Halle gebeamt ihre Texte vortragen.

Die katholische Kirchengemeinde in Hirschhorn geht in diesem Jahr zu Weihnachten ebenfalls neue Wege. Neben den Messfeiern an den Festtagen will man dort Familien und Kindern etwas Besonderes bieten: Eine Krippenspiel-Wanderung zu drei Hirschhorner Kirchen will vom 24. bis 26. Dezember die Weihnachtsgeschichte in Form eines Spiels erzählen. Start ist an der Marktkirche. Für die Teilnahme ist die App "Actionbound" auf dem Handy zu installieren. Dann den QR-Code einscannen, den man in der Marktkirche findet.

Ja, und dann wäre da noch die Kirchenmusik, ohne die weihnachtliche Festgottesdienste nahezu undenkbar sind. Auch hier hat Corona die Verantwortlichen zum Umdisponieren gezwungen. So ist es in Eberbachs katholischer Pfarrgemeinde St. Johannes Nepomuk langjährige Tradition, dass die Pfarrkapelle die alten Weihnachtslieder in der Christmette an Heiligabend begleitet. Pandemiebedingt kann das Ensemble diesmal nicht spielen. Doch Bezirkskantor Severin Zöhrer hat dafür gesorgt, dass dennoch Bläserklang die Weihnacht in der Pfarrkirche begrüßt: mit festlicher Musik für Trompete, Horn und Orgel.

Am Morgen des ersten Weihnachtstags werden Solisten und Instrumentalisten allein die für diesen Tag geplante "Missa brevis in B" von Mozart aufführen. Die Teilnahme der Katholischen Kantorei musste ebenfalls abgesagt werden. Nicht besser ergeht es der evangelischen Eberbacher Kantorei. Auch hier muss der traditionelle Kantatengottesdienst am zweiten Weihnachtstag ausfallen. Stattdessen wird Bezirkskantor Andreas Fauß den Gottesdienst mit einer kleinen Besetzung musikalisch festlich gestalten. An Orgel und Violine werden Fauß und Arne Müller Stücke von Rheinberger und Hoyer zu Gehör bringen. Stefanie Schwarzer wird Arien von Händel und Mozart singen.