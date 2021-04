Von Helen Moayer Toroghy

Region Eberbach. Essen zum Abholen und Lieferservice – viel mehr ist für Gastronomen seit über sechs Monaten nicht drin. Und noch immer kein Ende in Sicht. Die Gastronomen sind verzweifelt, Verständnis für die Maßnahmen aufzubringen, fällt den meisten inzwischen schwer.

"Ich kann überhaupt nichts mehr nachvollziehen. Warum haben Friseure öffnen können und die Gastronomen nicht? Wir haben doch gute Hygienekonzepte", sagt Michael Trost vom "Kartoffelhaus" Hirschhorn. Mit seinem Frust über die aktuelle Lage ist er nicht allein. Das Problem grade in den ländlichen Regionen: Man spricht überwiegend dieselben Kunden an, Neukunden gewinnen die Wenigsten. "Von Heidelberg kommt jetzt niemand nach Hirschhorn zum Takeaway", sagt Trost.

Im Gegensatz zum ersten Lockdown bestellen außerdem weniger Kunden, berichten viele: "Die Menschen haben langsam auch keine Lust mehr auf Essen aus dem Karton", sagt Mariano Torregrossa vom Restaurant "Little Italy". Sie bieten zwar aktuell einen Lieferservice an, aber Gastronomie lebe eben auch von der Ausgehkultur: "Man geht essen für das Ambiente und den Genuss", sagt er. Das Familienunternehmen ist seit 2017 in Eberbach ansässig und im Januar in die Räume des ehemaligen "Hermes" gezogen. Alles wurde frisch renoviert, Steinwände abgeschliffen und Fußböden neu verlegt. Das Restaurant im neuen Flair durfte aber bisher niemand bestaunen. Im Außenbereich, wo die Sonne scheint, ist es wie leergefegt. Normalerweise hätten sich Gäste nach der Arbeit im Restaurant getroffen, um dort gemeinsam den Feierabend zu genießen: "Das Schlimme ist, dass kein konkreter Termin für mögliche Öffnungen genannt wird, mit dem man zumindest planen könnte", findet Torregrossa. Das Spiel mit der Hoffnung, die fehlende Klarheit und das ständige Verschieben der Öffnungen machen mürbe.

Die Gartenterrasse des Schwanheimer Hof würde eigentlich zum Verweilen einladen, doch das Hotel hat derzeit ganz geschlossen. Foto: Helen Moayer Toroghy

Das Hotel Schwanheimer Hof hat derzeit ganz geschlossen. "Den Lockdown haben wir genutzt, um die Pension zu renovieren. Wir haben die Zimmer neu tapeziert und Teppichböden verlegt", sagt Inhaberin Claudia Eckelmann-Frieß. Das Familienunternehmen ist schon seit den 1930ern in Schwanheim ansässig und in den 1960ern in die Dorfwiesenstraße umgezogen – so ruhig wie jetzt war es nie. In das Hotel mit 50 Betten kommen viele Reisegruppen: "Für das letzte Jahr waren wir gut ausgebucht", sagt Eckelmann-Frieß. Als dann Corona kam, haben die allermeisten Gruppen storniert: "Viele Wander- und Reisegruppen haben gesagt sie kommen einfach im nächsten Jahr und haben direkt umgebucht. Jetzt wissen wir aber wieder nicht, ob das klappen wird", so Eckelmann-Frieß. Die Hilfen seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein und würden bestenfalls die Unkosten decken. Auch sie fühle sich von der Regierung im Stich gelassen.

"Wir verstehen nur noch Bahnhof", sagt Karin Münch vom Gasthaus "Zur Linde". Auch sie bieten derzeit einen Lieferservice an. Jedes Wochenende gibt es ein Spezialgericht. Dieses Wochenende gab es Rindfleisch mit Meerrettichsoße und Salzkartoffeln. "Nächstes Wochenende stehen Krautwickel auf dem Speiseplan", so Münch. Obwohl zumindest freitags, samstags und sonntags Bestellungen reinkämen, reiche das bei weitem nicht aus, die Einbußen aufzufangen. Auch Hilfen hat es seit Dezember für sie keine mehr gegeben. Die Belegschaft habe sie in Kurzarbeit schicken müssen. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation schwindet: "Wir fühlen uns hängen gelassen. Seit einem halben Jahr ist zu und die Kosten laufen weiter", sagt Münch.

Rahim Hamini von der „Ankerseele“. Foto: Helen Moayer Toroghy

Hart getroffen hat es auch Rahim und Lamina Hamini vom Restaurant "Ankerseele". Das Restaurant am Campingplatz mit Neckarblick eröffnete letztes Jahr im März. Nur wenige Tage später kam der Bescheid, alles dicht machen zu müssen. Hilfen vom Land bekommen sie nicht. Diese werden nämlich auf Basis des Umsatzes aus dem Vorjahr berechnet. Doch trotz des schweren Starts will Familie Hamini durchhalten. Die "Ankerseele" bietet sowohl einen Abhol- als auch einen Lieferservice für ihre mediterrane Küche an: "Wir wollen nicht aufgeben", sagt Lamina Hamini und ist um jeden Kunden dankbar, der bestellt.