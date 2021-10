Heidelberg/Eberbach. (fhs) Im September sank die Zahl der arbeitslosen Personen im Agenturbezirk Heidelberg um 761 auf 16.049. Das entspricht 4,2 Prozent. Damit nähert sich die Quote langsam wieder dem Vorkrisenniveau von 2019 an. In Eberbach sind davon 381 Arbeitslose gezählt worden (201 Männer und 180 Frauen). Als Arbeit suchend insgesamt registriert sind aktuell 697.

"Der Heidelberger Arbeitsmarkt entwickelt sich gut, und vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren derzeit fast alle Personengruppen", sagt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Arbeitsagentur. Auf der Ebene des Geschäftsstellenbereichs Eberbach hat die Arbeitslosigkeit von August auf September um 33 Personen abgenommen. Im Vorjahresvergleich sind das sogar 144 Arbeitslose weniger. Die Eberbacher Arbeitslosenquote betrug im September 3,9 Prozent und liegt damit niedriger als im gesamten Agenturbezirk Heidelberg. Vor einem Jahr lag sie noch bei 5,4 Prozent.

83 Frauen und Männer haben sich neu arbeitslos gemeldet, neun weniger als 2020. Gleichzeitig hatten 117 Personen (21 mehr als im Vorjahr) einen neuen Job gefunden. Seit Jahresbeginn gab es in Eberbach insgesamt 745 Arbeitslosmeldungen. Dem stehen mit 844 sogar 147 Neu-Beschäftigte mehr gegenüber.

Der Bestand an Arbeitsstellen belief sich im September unverändert auf 95; im Vergleich zum August gab es 57 mehr. Arbeitgeber meldeten im September 16 neue Arbeitsstellen, 14 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 181 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt der Zuwachs hier 98.