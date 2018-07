Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. 92 Schüler der Realschule waren zur Abschlussprüfung angetreten, und alle hatten bestanden. Am Mittwochabend wurden sie in der Stadthalle feierlich verabschiedet. Dabei wurde auch bekannt, dass Konrektor Markus Hanke auf die scheidende Schulleiterin Regine Sattler-Streitberg folgt.

"Ihr, wie auch eure Eltern, könnt stolz auf euch sein", bescheinigte Bürgermeisterstellvertreter Rolf Schieck den Realschulabgängern. "Sucht euren eigenen Weg und lebt als zufriedene und glückliche Menschen." Schieck überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Peter Reichert und des Gemeinderats. Dies sei ihm, als ehemaligem Konrektor der Realschule, eine besondere Freude.

Schieck ging auch auf die Tatsache ein, dass in diesem Jahr mehr Realschüler als Abiturienten des HSG entlassen werden konnten. Das Verhältnis von 92 zu 87 mache deutlich, wie zentral der mittlere Bildungsabschluss im schulischen Gesamtkontext weiterhin sei. Für die Stadt Eberbach sei die große Nachfrage an der Realschule "ein wichtiger weicher Standortfaktor", so Schieck.

Auch Rektorin Regine Sattler-Streitberg verabschiedet sich. Foto: Nolten-Casado

Unter stürmischem Beifall betrat Regine Sattler-Streitberg das Rednerpult - zu ihrem letzten öffentlichen Auftritt als Rektorin der Realschule. Zum Ende des Schuljahrs geht sie in den Ruhestand. "Markus Hanke wird ab September neuer Rektor", kündigte sie ihren Nachfolger an.

Den Absolventen bescheinigte Sattler-Streitberg, ein Jahrgang zu sein, der sich "freundlich, aufgeschlossen und engagiert" gezeigt und ein "angenehmes Miteinander im Schulalltag" ermöglicht habe. Nun gelte es die Segel auf neue Ziele zu setzen, "Wege zur politischen Mitverantwortung, zur Erhaltung der Erde und des Friedens auf unserem Kontinent" zu suchen.

"Für das Finden der Wege habt ihr das Rüstzeug erhalten", so die Rektorin. "Nun wünsche ich euch alles Gute und alles Glück der Erde." Nach ihrem Satz: "Ich bin mit Vergnügen Lehrerin an dieser Schule gewesen" verabschiedeten die Besucher die scheidende Rektorin mit stehenden Ovationen.

Markus Hanke (M.). Foto: Birkelbach

Noch-Konrektor Markus Hanke: "Ihr seid ein besonderer Jahrgang, sowohl "aus Leistungssicht" als auch im Hinblick auf die Vielzahl "sehr engagierter Schüler".

"16 Jahre Reifezeit haben aus euch wundervolle Menschen gemacht", bestätigte Elternbeiratsvorsitzender Thomas Hofherr den Absolventen. Dieser Reifeprozess gehe weiter, sei es auf der Schulbank oder in einer Berufsausbildung.

Schülersprecher Fouad Gabro forderte seine Kommilitonen auf, Eltern und Lehrern "einfach mal Danke zu sagen" dafür, "dass sie uns all die Jahre zur Seite gestanden haben".

Die musikalische Einstimmung hatte die Bläserklasse der Schule übernommen.

Die "Patenkinder" der Absolventen aus den fünften Klassen verabschiedeten sich von ihren "Paten" mit hübsch gestalteten Postkarten "zur Erinnerung an die Zeit an unserer geliebten Realschule". Auf eine "artistische Weltreise" nahm die Artistik-AG der Schule ihre Zuschauer mit.

Großen Applaus ernteten die beiden Zehntklässler Christopher Hill am Flügel und Fouad Gabro als Sänger für ihren musikalischen Beitrag "Lay me down".

Zum Programm der Abschlussfeier in der Eberbacher Stadthalle gehörte auch die "artistische Weltreise" der Realschul-Artistik-AG. Foto: Nolten-Casado

Eine Schülergruppe der zehnten Klassen gab ihren Mitabsolventen in dem Gedicht "Wear Sunscreen" viele gute Ratschläge mit auf den Weg. Bei der Zeugnisausgabe wurde Nils Bergler von Bürgermeisterstellvertreter Schieck für den besten Gesamtnotendurchschnitt von 1,1 mit einem Preis der Stadt Eberbach ausgezeichnet.

Für den Elternbeirat ehrte Thomas Hofherr Anna-Lisa Grunewald, Oliver Stumpf, Anneli Rimmer und Joy Finzer, die einen Schnitt von 1,2 erzielt hatten. Zahlreiche weitere Schüler wurden für besondere Leistungen oder für ihr Engagement in diversen schulischen Bereichen geehrt oder belobigt.

Ein musikalischer Beitrag des Chors der 9. und 10. Klassen geleitete Absolventen und Schulleiterin in einen neuen Lebensabschnitt.