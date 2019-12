So sah die Motorhaube des Wagens in Pleutersbach um 5.30 Uhr aus. Foto: zg

Pleutersbach. (fhs) Das Polizeipräsidium Mannheim teilt mit: Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen eines "A"-ähnlichen Symbols in einem Kreis auf dem Auto der Pleutersbacher Rechtsanwältin und Ortschaftsrätin Tanja Haaß handelt es sich doch um das gleich von Anfang an vermutete "Taubild". Unterschiedliche Abkühlung von Motorhaube und Unterbaumaterialien haben es verursacht.

"Wenn der Verdacht besteht, es könne sich um Einflussnahme auf politische Mandatsträger handeln, geht das immer an diese Stelle, den Staatsschutz bei der Kriminalpolizei", erklärt dazu Juliette Gaedicke, Sprecherin im Polizeipräsidium Mannheim.

"Auf Grund der möglichen politischen Symbolik und des politischen Mandats der Melderin, wurde die Anzeige an die Spezialisten der zuständigen Kriminalinspektion 6, den Staatsschutz, bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weitergeleitet. Diese haben Experten der Kriminaltechnik eingebunden."

Nach der Berichterstattung empörten sich Ortschaftsräte wie auch Pleutersbacher Bürger sowie ihre Namen verbergende Nutzer direkt und in sozialen Netzwerken: Der Bericht über den Polizeieinsatz rücke den ganzen Ort in schiefes Licht, es gebe Kriminelle, die eine Mandatsträgerin bedrohten. Sie habe als Anwältin schon Situationen erlebt, die Anlass zur Sorge gaben. Dies hatte und habe aber nichts mit ihrer politischen Aktivität zu tun.

Mehrere Zuschriften forderten eine öffentliche Entschuldigung wegen der Berichterstattung. Eine Person warf der Zeitung zudem bewusste Falschmeldung ("Fakenews") vor und benutzte dazu die Mailadresse eines Berliners.

Eberbach-Pleutersbach. Ein wohl in Pleutersbach von Hand auf eine Automotorhaube gezeichnetes A (mit Kreis drumherum als Anarchie-Symbol interpretierbar) beschäftigt jetzt Polizeibeamte.

Die Eigentümerin hat sie angesichts der Umstände gerufen, aber der Reihe nach: "Wir haben natürlich auch erst gedacht, dass unterschiedliche Temperatur im Metall der Motorhaube den Schnee unterschiedlich hat schmelzen lassen.

Aber es hat sich herausgestellt, dass es das nicht sein kann." Polizisten bestätigen beim Aufnehmen des Sachverhalts, dass tatsächlich jemand von Hand diese sehr regelmäßige Zeichnung des Kreises und das A mit zwei Fingerstrichen gezogen haben muss. Auch sind die Verstrebungen der Motorhaube bei diesem Autotyp anders als das darauf sichtbare Taubild. Man könnte den Vorgang als Dumme-Jungen-Streich abtun und müsste ihm keine weitere Aufmerksamkeit beimessen. Die weiteren Umstände legen nahe, das nicht zu tun. Das Auto wurde abends abgestellt und nicht mehr bewegt. Der Schnee lagerte sich über Nacht darauf ab. Um 5.30 (nach erheblicher Abkühlung) wurde die Zeichnung entdeckt. Das Fahrzeug stand mit der Vorderseite der Hauswand zu, sodass ein Mensch auf dem von der Straße aus offen zugänglichen Privatgelände erst hat um den Wagen herumgehen müssen, um an die Motorhaube zu gelangen.

Und hier wohnt Tanja Haaß. Die Ortschaftsrätin beteiligt sich aktuell unter anderem in Sachen Pleutersbacher Baugebiet an einer politischen Auseinandersetzung.

Sie betont, dass sie keinerlei Anhaltspunkte hat, ob das Anarcho-A damit überhaupt in einem Zusammenhang steht, und sie legt Wert auf die Feststellung, dass sie niemanden verdächtigt.

Die Familie stellte erst unlängst eine Sachbeschädigung an einem anderen Wagen fest. Und die Polizei bestätigte, dass das A jemand eingezeichnet haben muss. Weil ein politischer Zusammenhang nicht auszuschließen ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Gremien wie der Städte- und Gemeindetag beklagen, dass politische Mandatsträger immer häufiger statt durch gesprochene Argumente durch (Straf-)Taten zu anderem Verhalten bewegt oder für ihre Entscheidungen abgestraft werden sollen. So etwas beeinflusst die Bereitschaft, sich in demokratischen Gremien aktiv zu engagieren.

Ob diese Tendenz einem Gemeinwesen nutzt oder doch eher schadet? Das Strafgesetzbuch sieht zudem in Fällen von Sachbeschädigung, Beleidigung Bedrohung oder gar Körperverletzung konkret entsprechende Strafzumessungen vor.