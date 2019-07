Dr. Walter Sauer, Dozent für Anglistik und Romanistik der Uni Heidelberg sowie "Tintenfaß"-Verleger, sprach in Eberbach. Foto: emb

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "Hosch du kä Fraa?" Doch, hatte er (er hat sie immer noch) und auch zwei Kinder. Mit der Frage beginnt für Dr. Walter Sauer eine neue und große Liebe, die bis heute offenkundig nichts von ihrer Faszination verloren hat. Bei einer USA-Reise 1991 nach Pennsylvania trifft es ihn wie eine Offenbarung: "Die reden wie wir!"

Es sind die Nachfahren deutscher Einwanderer, Pfälzer, Kurpfälzer, die im 18. Jahrhundert als Religionsflüchtlinge und später nach Krieg und Hungersnot in das neue gelobte Land zogen. 2020 werden es 300 Jahre, dass der Bäckergeselle Conrad Beisel aus Eberbach in Amerika an Land ging.

Sein radikaler Pietismus war Kirche und Obrigkeit daheim zu weit gegangen, er wurde ausgewiesen. In Amerika gründete er das Kloster Ephrata (benannt nach dem biblischen Geburtsort des Messias), das sich in der Folge zur Stadt entwickelte. Zur jüngsten Mitgliederversammlung des Eberbacher Ephrata-Freundeskreises hatte dessen Vorsitzender Reiner Heun den Sprachwissenschaftler Dr. Walter Sauer eingeladen, "Schdories in Pennsilfaanisch Deitsch" vorzulesen.

Wenn da "dr Deibl" vom Indianer, dem "Indsch", sprachlich ausgehebelt wird, ist das mehr als nur eine hübsche Kalendergeschichte. Der altertümliche Dialekt gibt der kleinen Erzählungen Charme, aber das eigentlich Faszinierende dabei ist, wie dabei die Architektur dieser Sprache freigelegt wird. Begriffe und Wendungen, Wortbildungen und Satzkonstruktionen erscheinen als sprach-archäologische Entdeckungen wie aus historischen Dokumenten.

Fern der Heimat und isoliert wurde die Sprache der damaligen Auswanderer konserviert, dem Einfluss der englisch sprechenden Umgebung konnte sie sich aber nicht völlig entziehen: "Now was die Zeit" heißt es da, für die ‚Auslaning‘: die Erinnerung, wenn man etwas ‚gleicht‘, dann mag man es, der Knecht ist aber zum Cow geworden und auf die Frage, wie lang er ‚pluue‘ (pflügen) könne "mit eem Schtee in seim Schuh", meint er: "Why? Isch däd schdobbe!"

Etwa 400.000 Menschen sprechen aktuell noch Pennsylvanian Dutch, sagt Dr. Sauer, die meisten sind streng religiöse Mennoniten oder Amish; für sie ist es auch die Sprache ihrer Kirche. Außerhalb der Gemeinden zeigt sich das Phänomen, das bei fast allen Dialekten zu beobachten ist: aktive Sprecher im Alltag sind meist um die 80.

Mit einiger Anstrengung war es Walter Sauer beim Familienurlaub 1991 gelungen, an einem Gottesdienst der Amish teilzunehmen, der Bischof musste das vorher absegnen. Nach vier Stunden Kirche wird gemeinsam gegessen. Amish-Familien sind groß, gemäß biblischem Gebot. Walter Sauer war allein da: "Hosch du kä Fraa?" In der Folge wurden die interfamiliären Kontakte gepflegt, wurden eng und freundschaftlich und heute kann sich Walter Sauer auf Pennsilwaanisch genauso flüssig unterhalten wie auf Monnemrisch, mit dem er aufgewachsen ist. Der "kulturelle Pfälzer" war Dozent für Anglistik und Romanistik an der Universität Heidelberg und gründete nach seiner Pensionierung den Verlag "Tintenfaß".

Hier publiziert er schwerpunktmäßig Dialekt-Ausgaben von ausgesuchten Kinderbuch-Klassikern. Zudem ist er Vizevorsitzender des Deutsch-pennsyvanischen Freundeskreises, der jedes Jahr in einem der Auswanderer-Gebiete einen Erinnerungstag organisiert. Der nächste soll im Oktober 2020 in Eberbach sein.

Reiner Heun, als Vorsitzender des Ephrata-Freundeskreises im Amt bestätigt, plant eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen er zusätzlich zur Städtepartnerschaft weitere Impulse setzen möchte: Unter anderem steht eine Dilsberg-Wanderung auf den Spuren von Mark Twain auf dem Programm und eine Vorführung des Films "Hiwwe wie Driwwe". Für 2020 ist ein gemeinsamer Motiv-Truck mit den "Friends of Eberbach" in Ephrata angedacht, wo jährlich im September die die längste Straßenmesse von Pennsylvania stattfindet, die auch die älteste in den USA ist.