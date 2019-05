Eberbach/Heidelberg. (cum) Mit seinem Mix aus französisch-deutschem Hiphop mit Gitarre hat sich der Eberbacher Musiker Patrick Libéral über die Region hinaus einen Namen gemacht. Jetzt sammelt er für seine nächste Scheibe: geplant ist eine Doppel-Vinyl-LP unter dem Titel "Réanimé".

Das Geld dafür will er über eine Crowdfunding-Plattform sammeln. Bis Samstag, 29. Juni, um Mitternacht will der Rapper 2500 Euro zusammenbekommen, um die Kosten für die Pressung der Platte decken zu können. Kommt mehr zusammen, geht ein Teil des Gelds an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds.

Zum Auftakt der Aktion gibt Patrick Libéral am Mittwoch, 29. Mai, um 21 Uhr im Cave 54 in der Heidelberger Krämergasse ein Konzert, bei dem er auch den Titel-Song der neuen Platte, "Réanimé", spielen wird. Darin hat Patrick Ihrig, wie der Eberbacher Hiphopper mit bürgerlichem Namen heißt, Eindrücke eines Aufenthalts auf der Intensivstation verarbeitet.

"Réanimé" wird auch als Single ausgekoppelt. Ein Teil des Musikvideos dazu wird beim Live-Auftritt im Cave gedreht. Konzertbesucher werden somit Teil der Musikproduktion. Ein weiterer Teil wird bei einer Fahrt in einem alten Schulbus von Heidelberg nach Mannheim mit einem "Werwolf" in der Hauptrolle gedreht.

Die Songs für die neue Platte will Patrick Libéral komplett alleine einspielen. Die französischen Texte schreibt er zusammen mit Elisabeth Baron. Auch das Video wird in Eigenregie gedreht. Wer beim Crowdfunding mitmacht, erhält dafür je nach Betrag eine Gegenleistung: von der Namensnennung auf der Platte bis zu einem kompletten zweistündigen Konzert.

Info: Die Crowdfundingaktion für die neue Doppel-LP von Patrick Libéral läuft über www.startnext.com/doppelvinyl. Der Eintritt für das Auftaktkonzert am Mittwoch, 29. Mai, um 21 Uhr im Cave 54 in Heidelberg beträgt 5 Euro.