Von Heidemarie Canis

Unter-Sensbach. Die Ortsdurchfahrt war am Sonntagabend dicht. Der "Fastnachtsumzug in der Dunkelheit" machte die Absperrung nötig. Wer Bescheid wusste, parkte schon weit vor dem Ortseingang und begab sich auf den Fußmarsch durch die Hauptstraße, vorbei an Grundstücken, aus deren Vorgärten lautstark Fastnachtslieder und Schlager ertönten. Auch an einigen reich bestückten Getränkequellen führte der Weg vorbei in Richtung Ortsausgang zum Sammelpunkt der Fastnachtswagen und des Fußvolks. Obwohl die Dämmerung schon sehr früh einsetzte, fielen die vielen bunt gekleideten Zuschauer ins Auge, die sich den "Fastnachtszug in der Dunkelheit" nicht entgehen lassen wollten.

Pünktlich um 18.33 Uhr zündete Thomas Johe, der Vorsitzende des MGV Sensbachtal und Präsident der Sensbachtaler Fastnacht, am Brunnen zur Grünes Gasse den Auftaktböller. Dem folgte ein kleines, aber feines Feuerwerk, dessen bunter Farbenregen die Wartenden begeisterte.

Als Musketiere in blau-weiß und blau-gold gekleidet, führten die Musiker des Spielmannszug der FFW Schöllenbach unter Stabführung von Zugmajor Karlheinz Ihrig pfeifend und trommelnd den Umzug an. Der Fastnachtsslogan "Durch die Fusion es nun gelingt, dass alle Dörfler Städter sind" war auf dem Gutzelstand-Wagen der Gastgeber, des MGV und TSV Sensbachtal zu lesen, von dem eifrig Kamelle geworfen wurden. Fußgruppen wie das Tanzpaar des TSV, die Mittlere Garde und das Tanzmariechen folgten. Sehr hübsch anzusehen waren die vielen Rotkäppchen und Wölfe der Hesselbacher Jugend, die mit einem kompletten Forsthaus auffuhren und warnten: "Rotkäppchen muss nach Hause gehen, bei Hesselbach wurde ein Wolf gesehen." Eingeladen war auch die KG Schönnen-Ebersberg, die mit einem bunten Gespann stolz auf ihr 40jähriges Bestehen hinwies. Die Sensbachtaler Landfrauen, sehr farbenfroh in Kästen als Ken und Barbie, das Männerballett, die Mini-Tanzgruppe des TSV Sensbachtal, die Große und die Kleine Showtanzgruppe sowie die Sensbacher Kickers zogen in langer Reihe mit.

Vom CGB (Carneval Gesellschft Beerfelden) waren die Kleine Garde nebst Funkenmariechen, die Große Garde und das Prinzenpaar in Marsch gesetzt worden. Auf dem Fuße folgten ihnen die bunten "Reischebocher Turmwächter", die es sich seit Jahren nicht nehmen lassen, mit viel Gefolge ins Tal der Liebe zu kommen. Diesmal brachten sie einen Safariwagen voller wilder Tiere mit.

Der MGV Sensbachtal warb: "Es hält uns jung ein Leben lang, die Fastnacht und der Chorgesang". Und auch die Alten Herren des TSV zogen im Zug mit.

Die Hoheiten vom CV Ulk aus Erbach, Prinzessin Stefanie II. und Prinz Eric I., brachten mit Prinzengarde, Fanfarenzug und Marketenderinnen großes Gefolge aus der Kreisstadt mit. Der blau-weiße Wagen der Hiltersklinger Ulken gefiel den Zuschauern am Straßenrand, die inzwischen schon viele Kamelle, Popcorn und sonstige kleine Wurfgeschenken einsammeln konnten. Noch zwei große Wagen folgten, zunächst die Erlenbacher, die forderten: "Lieber laufen wie Forrest Gump, als regieren wie Donald Trump". Auch die Narrhalla Hainbrunn hatte eine Abordnung geschickt, für sie war es quasi ein Probelaufen vor ihrem eigenen Nachtumzug. Als Schusslicht: eine große Burg mit Zinnen, Kanone, Falltür und vielen Musketieren war ein toller Einfall vom Sensbachtaler Martin Maier.