Oberzent. (pol/rl) Die Polizei ist seit Freitagmorgen auf der Suche nach dem 83 Jahre alten Egon Jahn. Der an Demenz erkrankte Mann ist mit seinem roten VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen "ERB - EJ 14" unterwegs.

Herr Jahn hat am Donnerstagnachmittag seine Wohnung in Beerfelden verlassen. Der Vermisste fuhr ohne Geld und Handy los. Möglicherweise fährt der ehemalige Transportfahrer frühere Arbeitsrouten im Gersprenztal, Darmstadt-Dieburg und im Bereich Heidelberg an. Ebenso könnte sich Herr Jahn auf den Weg in seine Heimatstadt Rostock gemacht haben.

Herr Jahn ist 1,72 Meter groß und hat kurze graue Haare. Der Brillenträger war zuletzt mit einem gelben Polo-Shirt, einer Weste und einer hellen Hose bekleidet.

Wer den Vermissten oder seinen roten VW Caddy gesehen hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530 oder jede andere Polizeidienststelle.