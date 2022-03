Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Dass der Klimawandel Hitze und Trockenheit mit sich bringt, wusste man schon. Dass jedoch selbst der einst regenreiche Odenwald mit Wasserknappheit zu kämpfen hat, ist ein neues Phänomen. Alexander Freygang, technischer Betriebsingenieur und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Mühlbach in Bad Rappenau, informierte den Neunkirchener Gemeinderat in seiner Märzsitzung über die besorgniserregenden Daten und Fakten: Am Spitzentag 2020 wurden im Gebiet des Wasserversorgers gut 18.000 Kubikmeter Wasser benötigt, aber nur gut 12.000 Kubikmeter produziert oder dazugekauft. Der Rest kam aus den knapp 20.000 Kubikmetern Reserve in den Wasserspeichern. Für das Jahr 2050 prognostiziert das Unternehmen sogar einen Spitzen-Tagesbedarf von knapp 25.000 Kubikmetern Trinkwasser; das entspricht dem Inhalt von zehn Olympia-Schwimmbecken mit 50 Metern Länge, 25 Metern Breite und zwei Metern Tiefe.

Eine Neuordnung der Wasserversorgung, so Freygang, sei also unumgänglich, und zwar in Bezug auf die Aufbereitung, die Erhöhung des Fremdwasserbezugs, die Erschließung weiterer Eigenwasserquellen und die Erneuerung der Wasserspeicher. Auch die Verteilungsstrukturen sollen verändert und die Trinkwasser-Transportleitungen Stück für Stück erneuert werden, um Wasserverluste durch Leckagen zu minimieren. Ringleitungen sollen helfen, im Fall einer Versorgungsunterbrechung betroffene Gemeinden dennoch zu versorgen.

Die Mühlbach-Wassergruppe hat sich ein atemberaubendes 62-Millionen-Euro-Investitionsprogramm verordnet, das demnächst mit dem Bau des zentralen Hochbehälters in Kälbertshausen beginnt. Ab sofort, erläuterte Alexander Freygang, werde jedes Jahr ein Großprojekt in Angriff genommen. Dafür wurde das Gebiet des Wasserversorgers in eine Nord-, Mitte-, West- und Südzone eingeteilt. Vom Hochbehälter in Kälbertshausen aus werden alle Gemeinden und Wasserkunden erreicht, die von Neunkirchen im Norden bis Gemmingen im Süden und von Helmstadt im Westen bis Offenau im Osten Trinkwasser der Mühlbachgruppe beziehen.

Neunkirchen liegt topografisch am höchsten Punkt des Versorgungsgebiets. Deshalb sollen in der Nähe des jetzigen Hochbehälters am Nordrand von Neunkirchen ein großer Hochbehälter mit 2000 bis 3000 Kubikmetern Fassungsvermögen und ein Wasserwerk gebaut werden. Im Wasserwerk wird mithilfe einer Ultrafiltrationsanlage das Brunnenwasser hygienisch einwandfrei aufbereitet und einheitlich mit neun Grad deutscher Härte an die Haushalte abgegeben. Ebenso der neue Hochbehälter: Dieser soll Neunkirchen, Breitenbronn, Neckarkatzenbach, Guttenbach, Ober- und Unterschwarzach, Michelbach, Aglasterhausen und Reichartshausen mit Trinkwasser versorgen. Die alten, nicht mehr ausreichenden Hochbehälter werden aufgegeben. Auch die Wasser-Transportleitungen zwischen den Gemeinden werden zum großen Teil erneuert. Die umfangreiche Baumaßnahme in der Nordzone soll voraussichtlich ab 2028 starten.

In einer umfangreichen Fragerunde kamen der Gemeinderat und die Besucher mit Alexander Freygang ins Gespräch, auch über Möglichkeiten des Wassersparens. Freygang erläuterte, dass die Mühlbach-Wassergruppe die Strukturänderung nicht aus Gründen des Unternehmenswachstums angehe, sondern um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der Wasserverbrauch werde durch den Klimawandel weiter steigen, und da gebe es zu einer Erweiterung der Trinkwasserversorgung keine Alternative. Dennoch versuche man, die Investitionen ohne Erhöhung des Wasserpreises zu stemmen. Abschließend präsentierte Freygang einen elektronischen Wasserzähler mit Fernauslesung, der demnächst in den Haushalten Neckarkatzenbachs eingesetzt wird.

Der Gemeinderat votierte einstimmig, der großflächigen Überplanung des Versorgungsgebiets zur Sicherstellung der Wasserversorgung zuzustimmen und grundsätzlich die Fläche für den Bau des Wasserwerks Nord zur Verfügung zu stellen.

Im zweiten Punkt der Tagesordnung ging es um eine Neugestaltung der Friedhöfe in Neunkirchen und Neckarkatzenbach. Dabei sollen die Urnengrabfelder erweitert werden, sowohl auf einer Rasenanlage als auch unter Bäumen. Gestaltungselemente wie Findlinge und Wildblumenwiesen sollen die Anlage aufwerten. Auf dem Friedhof Neckarkatzenbach soll ein Fußweg auch gehbehinderten Besuchern den Zugang zur unteren Ebene ermöglichen. Der Gemeinderat stimmte den Plänen einstimmig zu.

Der Gemeinderat stimmte außerdem dem Abschluss eines Ingenieurvertrags mit dem Büro IFK-Ingenieure Mosbach zu, das eine Solarthermie- und PV-Freiflächenanlage im Zusammenhang mit der Nahwärmeversorgung planen soll. Flankierend zur Wärme aus Hackschnitzeln sollen 20 % der Nahwärme für Neunkirchen durch Solarthermie erzeugt werden.