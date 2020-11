Neckarkatzenbach. (gin) Wer dieser Tage ganze Schwärme von Distelfinken gemeinsam über die Felder fliegen sieht, kann beruhigt sein, auch wenn er Alfred Hitchcocks "Vögel" gesehen hat.

Oder man kann die Kamera zücken, so dies wie RNZ-Fotograf Heinz Staab am Sonntagnachmittag auf der Höhe in Neckarkatzenbach tat. "Außerhalb der Brutzeit, wie jetzt, gehen Distelfinken in Trupps, mitunter auch in größeren Ansammlungen bis zu Tausenden auf Nahrungssuche auf Brachflächen, samentragenden Staudengesellschaften, Distelbeständen, Viehweiden, in verwilderten Gärten, an Wegrändern, Bahndämmen und an bewachsenen Wald- und Gehölzrändern", weiß Karl Wilhelm Beichert.

Er ist Nabu-Mitglied und hat sich eingehend mit dem "Vogel des Jahres 2016" beschäftigt. Auf dem Acker in Neckarkatzenbach hatten die Tiere es wohl auf "abgestandene Sonnenblumen" abgesehen, berichtet der Fotograf. "Die Nahrung des Distelfinks ist fast ausschließlich pflanzlich", erzählt Karl Wilhelm Beichert. Aber ab und an lasse sich der bunte Vogel auch mal die eine oder andere Blattlaus schmecken.

Sein Bestand hängt dem Vogelexperten zufolge vom Vorhandensein seiner Lebensräume beziehungsweise der Nahrungspflanzen ab. Dementsprechend schwanke der Bestand sehr stark und werde zusätzlich auch durch ungünstige Witterung beeinträchtigt.

Das Tier ist aber noch unter einem anderen Namen bekannt, den es sich selbst geben – oder besser: zugerufen – hat. "Sein Kontakt- und Lockruf ,dudelitt’ oder auch ,stiglitt’ hat ihm zu seinem zweiten Namen ,Stieglitz’ verholfen. Der Gesang wird oft von höheren Baumwipfeln aus vorgetragen", erläutert der Nabu-Mann.

Wer also einen Trupp Distelfinken erblickt, kann sich gleich mehrfach freuen. Bunt, gesellig und mit schönem Gesang strotzen sie vor Lebensfreude und bringen etwas Farbe in diesen grauen November. Und wer den Vögeln, die bei uns überwintern, etwas Gutes tun möchte, kann ja schon mal das Vogelhäuschen befüllen und Meisenknödel raushängen.