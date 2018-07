Eberbach. (cum) Der bisherige Vögele-Markt im Einkaufszentrum am Neuen Weg Nord wird zu „Miller & Monroe“. Am Samstag, 25. August, wird die Modefiliale unter neuem Namen mit neuer Kollektion und neuem Konzept wiedereröffnet. Neben Kleidung von 20 Modemarken sollen dann auch Accessoires, Lifestyle-Produkte und Einrichtungsgegenstände wie kleine Möbel, Vasen und Teppiche angeboten werden.

Anfang April hat die niederländische Einzelhandelskette Miller & Monroe rund 200 Niederlassungen von Charles Vögele übernommen, nachdem das Schweizer Modeunternehmen seinen Rückzug aus Deutschland beschlossen hatte. Schon im vorigen Jahr hatte Miller & Monroe 72 Vögele-Filialen in den Niederlanden gekauft.

Seit April läuft der Umbau der deutschen Dependancen. Bis September sollen alle Niederlassungen in Deutschland auf den neuen Eigentümer umgeflaggt sein. In Eberbach hat der Markt unter dem alten Namen Vögele letztmals am Samstag, 18. August, geöffnet. Dann wird er für den Umbau für eine Woche geschlossen. Der Abverkauf läuft bereits.

Miller & Monroe richtet sich in Sädten abseits großer Einkaufsmeilen und Ballungszentren mit seinem Angebot vor allem an Frauen und Männer über 40, die aufs Preis-Leistungs-Verhältnis und auf Beratung wert legen. Für die Beratung sollen in Eberbach auch weiterhin die langjährigen Mitarbeiter der Filiale sorgen.

Derzeit sind im Vögele-Markt sieben Leute beschäftigt. Sie alle werden übernommen, wenn es am 25. August unter neuem Namen an den Start geht. Im Lokalen sieht die niederländische Kette Miller & Monroe eine Nische. Der Name ist vom früheren Hollywood-Paar, dem Schriftsteller Arthur Miller und der Schauspielerin Marilyn Monroe, abgeleitet.

Update: 10. Juli 2018, 19.07 Uhr