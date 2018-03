Mosbach. (rnz) Die Bahn baut: Aufgrund von umfangreichen Brückenarbeiten bei Neckargerach muss die Neckartalbahn für vier Tage gesperrt werden. Die S-Bahnlinien S1 und S2 entfallen im Abschnitt von Neckarelz bis Eberbach komplett. Die entfallenden Züge werden durch Busse ersetzt, die teilweise bis Mosbach fahren.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 14. März, und endet am Sonntag, 18. März. Im Abschnitt Neckarelz-Osterburken fahren die S-Bahnen mit leicht geändertem Fahrplan. In den Abendstunden ab etwa 16 Uhr wird das Angebot verdichtet, so dass zwischen Osterburken und Neckarelz in beiden Richtungen ein annähernder 30-Minuten-Takt entsteht. Die Regionalexpresszüge Heilbronn-Mannheim entfallen an diesen Tagen, sie werden über Sinsheim umgeleitet.

Info: Die geänderten Fahrzeiten sind bereits in der Online-Auskunft der Bahn enthalten.