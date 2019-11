Neckarsteinach-Grein. (iz) Die Aufstellung eines Telekom-Sendemastes für schnelles Internet war das Hauptthema der gut besuchten Ortsbeiratssitzung in Grein, dem kleinsten Ortsteil der Vierburgenstadt Neckarsteinach.

Ortsvorsteher Matthias Borst hielt fest, dass Grein ein topografisches Problem habe, denn das Dorf liege in einer Senke. Der Ortsbeirat habe deshalb mehrere Begehungen gemacht und Optionen geprüft, wo der beste Standort für den mindestens 30 Meter hohen Mast sein könnte. Angedacht war am Friedhof, am Haus Kovacs oder beim Anwesen Frauenfeld. In Frage käme auch noch die Langenthaler Straße, dann müsste der Sendemast aber 50 Meter hoch werden.

Sender an die Windräder?

Nach längerer Diskussion lehnten schließlich die Greiner Ortsbeiräte die ersten drei Standorte ab. Vorgeschlagen wurde auch, ob der Mast nicht in die Nähe der bestehenden Windräder gesetzt werden könnte. Das soll jetzt von der Verwaltung geprüft werden.

Weiterhin lobte Borst die Feuerwehr Grein, die mit großem Engagement den Anbau an die Feuerwehrgarage fertiggestellt habe. Jetzt werde an der Außenanlage gearbeitet. Die Einweihung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Borst klärte auch drüber auf, dass die beiden tiefen Rinnen im Weg zu den Windrädern nicht die „Autofahrer ärgern“ sollten, sondern der Sicherheit der Kinder vom nahegelegenen Waldkindergarten dienen soll.

Seit vielen Jahren wird das Greiner Abwasser über den Berg nach Darsberg gepumpt. Dies hat hohe Stromkosten zur Folge und ist eigentlich unsinnig. Bürgermeister Herold Pfeifer deutete zu diesem Thema an, dass es Überlegungen gäbe, demnächst das Greiner Abwasser in die Kläranlage nach Schönau fließen zu lassen.