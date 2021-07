Eberbach. (rho) Die Nationalsozialisten fühlten sich in Eberbach wohl und stark. Es gab nur kraftlosen Widerstand in der Bevölkerung: von den Sozialdemokraten, von den Kommunisten. Die Brutalität der NS-Schergen gegen Andersdenkende stand hier der Rücksichtslosigkeit allüberall im Reich in nichts nach, genauso die gnadenlose Judenverfolgung. Bald nach der Machtübernahme 1933 geschah der erste politische Mord in der Stadt. Dann hatte die braune Partei die Bevölkerung im Griff. Eberbach wurde zum Mittelpunkt der nationalsozialistischen Bewegung in der Region. Ab 1933 waren die Bürgermeister NSDAP-Mitglieder, einer sogar Sturmführer der SA und in Uniform. Der Reichsstatthalter und Gauleiter von Baden kam aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Bruno Schmitt, langjähriges Gemeinderatsmitglied der SPD, hat jetzt im Auftrag der Stadt ein Buch geschrieben, das die Entwicklung des Nationalsozialismus in Eberbach vom Ende des Kaiserreichs bis zum Untergang der Hitler-Diktatur aufzeigt. Der Titel: "Eberbach am Neckar, Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung im Odenwald von 1918 bis 1945". Das Werk soll auch eine eindringliche Warnung an die heutigen Generationen vermitteln. Der Umfang beträgt 176 Seiten. 126 Schwarz-weiß-Bilder illustrieren das Buch. Es erscheint im Verlag Regionalkultur, kostet 19,90 Euro und ist ab sofort in den Eberbacher Buchhandlungen "Buchhaus" und Greif sowie in der Tourist-Info im Rathaus am Leopoldsplatz erhältlich.