Dieter Uhrig übergibt die Norbert-Köhler-Preis-Urkunde an Katja Büchner. Foto: privat

Eberbach. (du) Katja Büchner hat den Norbert-Köhler-Musikpreis 2018 im Rahmen des Begegnungskonzertes mit dem Blue Lake Jugendchor aus Michigan und dem Jugendchor Voices Of Heaven überreicht bekommen.

Dieter Uhrig, Mitglied des Stiftungsvorstands, übergab der 16-jährigen Katja Büchner die Urkunde, mit der sie ein Jahr lang kostenlosen Unterricht erhält. Seit 2003 ist Katja in der Musikschule, beginnend im Musikgarten, über Blockflöten-Unterricht zur Querflöte, dann zur E-Gitarre und schließlich zum E-Bass.

Während der ganzen Zeit war und ist sie auch in Ensembles aktiv. Derzeit unterstützt sie das Jugendorchester Schönbrunn und die Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald mit ihrer Querflöte, in der HSG Band spielt sie E-Bass und seit 2015 singt sie bei den Voices of Heaven.

Die Idee eines Musikpreises für Jugendliche aus oder um Eberbach wurde 2000 nach dem plötzlichen Tod von Norbert Köhler von dessen Bruder Wolfgang geboren. Norbert Köhler war bekannt als Musiker der Eberbacher Gruppen Twilights, Simplex und Rockomotive Eberbach.

Der Preis entstand als Unterstiftung zur Bürgerstiftung Eberbach. Im Gegensatz zu deren Kulturpreis, der bereits erfolgreiche junge Künstler ehrt, will der Norbert-Köhler-Musikpreis durch die jährliche Preisvergabe junge Menschen mit besonderer musikalischer Begabung fördern und unterstützen.

Info: www.musikpreis-eberbach.de