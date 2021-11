Mosbach. (RNZ) Die Badische Landesbühne gastiert mit Otfried Preusslers Kinderbuchklassiker "Die kleine Hexe" am Sonntag, 12. Dezember um 15 Uhr auf die Bühne der Alten Mälzerei in Mosbach. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information Mosbach sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

Es gelten die Regeln der dann aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württemberg sowie Maskenpflicht für alle – auch für Kinder ab sechs Jahren. Das Stück dauert 70 Minuten, es gibt keine Pause.