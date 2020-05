Von Marcus Deschner

Moosbrunn. Eigentlich hätte der Weideauftrieb der rund 65 Kühe beim Biohof Danzeisen in Moosbrunn Anfang Mai wieder öffentlich stattfinden sollen. Zum vierten Mal wollte man zum Auftrieb auch die Bevölkerung einladen. Doch die Corona-Krise kam dazwischen.

So ganz ohne Beteiligung der Öffentlichkeit sollten die Kuhtänze dann doch nicht über die Bühne gehen. Ein Nachbar von Philipp und Steffi Danzeisen, der schon seit Jahren beim Auftrieb mit der Kamera dabei ist, drehte ein Video und stellte es ins Netz. Der viereinhalb Minuten lange Clip wurde bisher etwa 200 Mal angeklickt.

"Alle haben beim Drehen den Mindestabstand eingehalten", sagt Biobauer Philipp Danzeisen und lacht. Das Spektakel sei schon "ein Schauspiel besonderer Art" gewesen. Besonders das dreijährige Enkelkind des Filmers habe sich über die Tiere sehr gefreut und sei ganz begeistert gewesen.

Auf der Weide finden Danzeisens 65 Kühe saftiges Gras. Foto: Stefan Weindl

"Eigentlich hatten wir zum Weideauftrieb ja diesmal ein größeres Fest als in den Vorjahren geplant", ergänzt seine Frau Steffi. Mit Verköstigung, Kaffee und Kuchen, kleinem Kunsthandwerk- und Schmuckmarkt sowie weiteren Attraktionen. Die Veranstaltung sei bei der Gemeinde schon angemeldet gewesen. "Bis uns Corona einen Strich durch die Rechnung machte."

Auch die Naturparkmärkte, auf denen man stets mit einem Stand vertreten war, fallen wegen Corona bis auf Weiteres aus. Und dadurch knüpfte man auch Kontakte zu Wiederverkäufern der selbst hergestellten Produkte, was momentan halt auch nicht möglich ist. Also reagierte man flexibel und stellte vor dem Wohnhaus einen Verkaufswagen auf, an dem jeden Samstag Käse, Honig, Eier, Wurst und andere Produkte angeboten werden.

Das sehen die Danzeisens als Ergänzung zu ihren Automaten am Hof, die rund um die Uhr "geöffnet" sind. An einem gibt es Frischmilch zum Selbstabfüllen, im anderen befinden sich Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Nicht so hart getroffen worden sei man von der Schließung der Gaststätten, "da wir in diesem Sektor noch nicht so stark drin sind", berichten die Landwirte.

"Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Steffi Danzeisen zur derzeitigen Situation. Und hofft, "dass man bald wieder Gemeinschaft leben darf". Wenngleich das Leben durch Corona bewusster geworden sei, ist Ehemann Philipp der Ansicht, dass momentan nicht nur Ängste geschürt werden sollten, sondern den Menschen eine Perspektive gegeben werden sollte. "Statt im Fernsehen immer nur über die Gefahren der Pandemie zu berichten, sollte man besser Tipps zum Aufbau des Immunsystems geben", betont der Landwirt.

Nach Monaten im Stall können die rund 65 Kühe des Biohofs nun wieder über die großen Weiden laufen. Ende Oktober geht es wieder zurück in den Stall. Bis dahin heißt es die Freiheit zu genießen.