Von Martina Birkelbach

Lindach. Sie heißen Ippon, Itch, Icebear, In the air tonight und Invisible Touch. "Ich bin eben Phil Collins Fan", sagt Christof Diehl lachend. Die beiden Letzteren heißen aber, wenn sie groß sind, nur noch "Air" und "Touch". Alle fünf sind fünf Wochen alt und reinrassige Siberian Huskys. Intelligent, freundlich, kontaktfreudig, konzentriert und sanftmütig. Einer niedlicher als der andere, jeder mit einem andersfarbigen wunderbar flauschigen Fell versehen. Und: Jeder hat seinen eigenen Kopf. Huskys sind agil und brauchen vor allem Bewegung und später dann Aufgaben, die sie bewältigen können; "sie müssen sich auch mental mit etwas auseinandersetzen", sagt Angelika Merkel. Etwa dreimal ein Stöckchen bringen reicht ihnen nicht; "darin sehen sie keinen Sinn; sie sind sehr zweckorientiert".

Die fünf Babys haben bislang noch nicht viel im Sinn, außer die Welt erkunden, Schuhe und Strümpfe der Menschen anbeißen, herumtollen und natürlich fressen und schlafen. Letzteres bis zu 22 Stunden täglich. Wobei auch ausgewachsene Hunde laut Diehl etwa 18 Stunden täglich "ruhen oder dösen". Mutter Wassila hat jedenfalls immer ein Auge auf den Nachwuchs, der schon auf die Gestik und bestimmte Geräusche von Diehl reagiert. "Mit allem, was sie später lernen, tun sie sich viel schwerer."

Angelika Merkel, die einen aus dem Viererwurf zeigt, der fünf Tage jünger ist. Foto: Martina Birkelbach

Etwa 40 Huskys plus Island-Hund "Yara", der bei der Arbeit mit den Welpen hilft, leben bei dem Ehepaar Diehl und Merkel auf dem großen Grundstück mit Bahnwärterhaus am Ortsrand von Lindach. Die älteren Tiere und auch der ambitionierte Nachwuchs für die Schlittenhunderennen sind in großräumigen schattigen Zwingern auf dem bergigen Gebiet Richtung Zwingenberg untergebracht. Der Bestand ist etwa immer gleich.

Neben den fünf kleinen Weltentdeckern ist der nächste Wurf mit Huskymutter Nella untergebracht; es sind vier Kleine und sie sind noch mal fünf Tage jünger. Besonders viel zu tun hat Husky-Mutter Sophie mit ihren acht Welpen, die vor zwei Wochen das Licht der Welt erblickt haben. Na ja so ganz erblickt haben es noch nicht alle, die kleinen Äuglein öffnen sich gerade erst langsam bei dem ein oder anderen. "Ebenso ist es mit den Ohren; und erst dann lernen sie die Kommunikation", erklärt Diehl. Der 56-Jährige kennt genauso wie Ehefrau Merkel (51) und die beiden Töchter Sara (13) und Luzie (zehn) jeden einzelnen Husky ganz genau. Selbst die ganz Kleinen können sie voneinander entscheiden und natürlich haben alle einen Namen: "Wir haben eine Namensliste, die Namen werden an den jeweiligen Hund angepasst vergeben", erklärt Diehl die familiäre Vorgehensweise.

Christof Diehl in Lindach mit dem fünf Wochen altem Husky-Nachwuchs. Foto: Martina Birkenbach

Wer nun glaubt, sich von den 17 Welpen noch einen aussuchen zu können, der muss enttäuscht werden. "Zehn sind bereits lange schon vergeben, sieben behält das "Icebell’s Kennel Racing Siberian Husky Team" selber, um Nachwuchs für die eigenen Teams zu ziehen. Grundsätzlich werden die Kleinen auch nur an Menschen abgegeben, "die sich qualifizieren". Und Diehl gibt sie nicht gerne ab, bevor sie 14 Wochen alt sind. Das Beste ist natürlich, sie kommen in den Schlittenhundesport.

"Sie brauchen neben der vielen Bewegung und den Aufgaben auch Bezugspersonen – kein Husky kann acht Stunden alleine zu Hause bleiben."

Christof Diehl ist mit Hunden aufgewachsen, seine Eltern hatten in den 70er-Jahren Grönlandhunde, "meine Mutter hat das Zuchtbuch geführt". Diehl war im Alter von 19 Jahren der jüngste Zuchtwart und mit 25 Jahren bereits im Vorstand des Zuchtverbunds Baden-Württemberg. Ehefrau Angelika lernte er beim Judo kennen. Die Leidenschaft für Huskys teilten beide recht schnell gemeinsam.

Seit über 30 Jahren ist das Ehepaar sehr erfolgreich im Schlittenhunderennsport tätig. Sie haben zahlreiche Titel geholt, zuletzt belegten sie im Jahr 2019 den ersten und zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft. Mehrfach wurden sie zu Eberbachs "Sportler des Jahres" gewählt. "Angelika viel öfter als ich. Bei den Männern gab’s ja immer noch Timo Bracht", sagt Christof Diehl lachend. Merkel arbeit "nebenher" als Apothekerin und hat auch schon Kurse für "Erste Hilfe beim Hund" angeboten. Diehl ist Projektleiter für medizinische Geräte. Er hält zudem deutschlandweit Vorträge für Hundeausbilder über "Mehr-Hunde-Haltung" und bildet Musher (Schlittenhundeführer) aus.

"Trockentraining" mit dem Wagen ist für Diehl und Merkel immer ab September angesagt. Dann gehts meist nach Südtirol in den Schnee, den die Huskys – ebenso wie Temperaturen unter null Grad – am meisten lieben. "Bei über 15 Grad machen wir kein Arbeitstraining am Wagen mit den Huskys", erklären die beiden. "Das ist für einen Hund zu belastend, denn er kühlt nur über die Füße und das Hecheln ab."

Nach der Weltmeisterschaft 2019 gab es noch ein paar Rennen, 2020 wurde die WM in der Slowakei 2020 wetterbedingt abgesagt und dann kam die Corona-Pandemie. Im März dieses Jahres fand in Frankreich das "Lekkarod-Rennen" statt, aber nur weil spezielle Covid-19-Spürhunde vor Ort waren. Diehl: "In Italien haben alle Rennen stattgefunden, aber wir durften nicht einreisen". Die WM wäre dieses Jahr in Schweden gewesen. Diehl und Merkel wollten hin, wie immer mit ihrem riesigen Wohnmobil "Marke Eigenbau" mit zahlreichen Hundeboxen, aber auch dort wurde wegen Corona alles abgesagt. Anfang des Jahres hat Diehl in der Nähe von Passau das Training der Kadermitglieder der deutschen Nationalmannschaft geleitet.

Corona hat laut Diehl und Merkel dafür gesorgt, dass sich viel mehr Menschen Hunde zugelegt haben, die sich "unter normalen Umständen" keinen angeschafft hätten. "Jeder sollte sich vorher mit der Materie auseinandersetzen", raten die beiden. Man sollte "Menschen mit den Hunden besuchen, für die man sich interessiert. Zudem ist wichtig, sich über die Eigenschaften der Rassen zu informieren und Züchter zu besuchen – am besten mehrere". Natürlich sollten potenzielle Hundebesitzer auch immer an Tierarztkosten und an das Futter denken. Die rund 40 Lindacher Huskys vertilgen täglich einen großen Sack mit 15 Kilogramm Trockenfutter. "Und das ist weniger, als ein etwa gleichgroßer Jagdhund benötigt, denn der frisst das Doppelte." Man sollte sich auch nie vergessen, dass Welpen schnell erwachsen werden. Auch die putzigen Ippon, Itch, Icebear, Air und Touch werden groß und können bis zu 17 Jahren lang zum stetigen Begleiter werden, der im Alter immer mehr Umsorgung braucht.