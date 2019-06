Eberbach. (mabi) Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, steht der "Lebendige Neckar" mit einem zweitägigen kunterbunten Programm an. Es wird einen "Neckarstrand" geben. Dort, wo jetzt die Wohnmobile am Lauer parken, sorgen 26 blaue Eberbach-Liegestühle im Sand für eine "Wohlfühloase". Kinder können dort mit Schaufeln und Eimern im Sand buddeln. Auch eine Bühne mit Blick auf die Brücke soll aufgebaut werden.

Mit der Aktion "Singende Altstadt", geht’s samstags los: Von 9 bis 14 Uhr treten im halbstündigen Wechsel neun Chöre des Sängerbezirks auf dem Leopoldsplatz und vor der Michaelskirche auf.

Auf der Bühne am Neckarlauer musiziert von 14 bis 17 Uhr der Musikverein Gaiberg und von 19 bis 22 Uhr Laurent Leroi mit "Les Primitifs". Ab 22 Uhr wird es dann ein Lichterspiel der besonderen Art geben. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die Reservistenkameradschaft Eberbach. An beiden Tagen bieten sie ein breites Angebot an Getränken und Essen an; unter anderem wird es Gegrilltes geben und auch für Vegetarier wird gesorgt. Ebenfalls an beiden Tagen können sich Kinder mit einem Kettenkarussell vergnügen und es werden kostenlose Kanufahrten unter Anleitung der "Weisbach Moves" angeboten.

Am Sonntag heizen die "New Orleans Gumbo Crabs" von 11 bis 13 Uhr am Neckarlauer ein. Von 14.30 bis 17 Uhr musiziert dann der Musikverein Reichartshausen auf der Strandbühne. Kinder können sich zudem sonntags auf einer Riesenrutsche vergnügen, die vom Technischen Hilfswerk Eberbach (THW) betreut wird.

"Wasserrettung mit Hunden" steht jeweils für 40 Minuten sonntags um 11, 13 und 15 Uhr an. Zu den Vorführungen lädt der "Deutsche Verband der Gebrauchshundsportvereine" (DVG), ein.