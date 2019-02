Hirschhorn/Oberzent. (fhs) Es liest sich wie ein Bericht über das sprichwörtlich ausgeschüttete Füllhorn: Hessens Landesfinanzminister Dr. Thomas Schäfer (CDU) preist die drei Landesförderprogramme zum Entschulden, Investieren, und zum Finanzausgleich in Hessen an: "Dieses Gesamtpaket gibt es nur in Hessen!" Auf einer interaktiven Darstellung im Internet lässt sich auch für Hirschhorn, Neckarsteinach und Oberzent nachsehen, welche Mittel für Investitionen 2019 daraus zu erwarten sind. Landesweit sollen rund 700 Millionen Euro Investitionsvolumen für die Bürger umgesetzt werden, wenn die 257 Kommunen ihre angemeldeten Fördermittel einsetzen.

In Hirschhorn soll die Stadt den Ministeriumsangaben zufolge durch die Hessenkasse um bis zu 1,7 Millionen Euro entschuldet werden. Mit dem Kommunalen Schutzschirm wird die Stadt zudem um 2.94 Millionen Euro entschuldet. Für seine Investitionen stehen Hirschhorn durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) bis zu 135 272 Euro zur Verfügung. 2019 kann die Perle des Neckartals zudem mit 705.115 Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich rechnen.

Für Neckarsteinach zeigt die Grafik des Finanzministeriums die folgenden Daten: Die Vierburgenstadt wird mithilfe der Hessenkasse voraussichtlich bis zu 834.040 Euro investieren, durch das Kommunalinvestitionsprogramm bis zu 143.876 Euro. Der Finanzausgleich beschert Neckarsteinach 1,1 Millionen Euro.

Für Oberzent ist anzumerken, dass Hessenecks Schutzschirmvertrag nach der Fusion aufgehoben worden ist. Das Land hat die Fusion der vier Kommunen mit 4,5 Millionen Euro gefördert. Oberzent kann mithilfe der Hessenkasse wohl bis zu 2,86 Millionen Euro investieren. Das Kommunalinvestitionsprogramm bringt weitere bis zu 1.1 Millionen Euro für Investitionen (wobei 739.290 Euro davon durch ein Bundesprogramm zur Verfügung gestellt werden). Aus dem Kommunalen Finanzausgleich winken Oberzent 2019 wohl 5.1 Millionen Euro.

In Hessens landespolitischen Debatten gibt es auch Kritik an der Positivdarstellung dieser Finanzhilfen. So weist etwa der Hessische Städte- und Gemeindebund darauf hin, dass das Land bei der Hessenkasse letztlich nur gut ein Fünftel der Schuldentilgung finanziere. Hessen solle seinen Anteil erheblich aufstocken.

Schließlich trage das Land "eine erhebliche Mitverantwortung dafür, dass das Kassenkreditproblem in Hessen so groß geworden ist". Zu diesem Landesanteil gehören zudem Mittel nach dem Bundesteilhabegesetz, aus dem Kommunalanteil Fonds Deutsche Einheit, aus dem Landesanteil Fonds Deutsche Einheit sowie im hessischen Landesausgleichsstock entbehrliche Mittel. Sie wären auch ohne Hessenkasse an die Kommunen geflossen, wenn auch anders verteilt.

Damit finanzierten die Kommunen - insbesondere jene, die keine Kassenkredite abzutragen haben - die Entschuldung der anderen klammen Gemeinden unterm Strich mit.

