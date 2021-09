Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das war schon eine Plage im letzten Jahr. Bei gutem Wetter dröhnte der Lärm von der Au bis hinauf auf den Scheuerberg, die Ottohöhe und den Itterberg. Zwei junge Männer ließen es direkt neben dem Freibad so richtig krachen: Stundenlang ließen sie ihre mit Benzin angetriebenen Modellautos auf der asphaltieren Fläche hin- und herfahren. Es hörte sich an, als wäre ein lautes Modellflugzeug in der Luft, der Ton an- und abschwellend, dann wieder aussetzend. Die Nachbarn unmittelbar bei dieser Rennstrecke überkam schon das Grausen, wenn sie die beiden mit ihren Krachmachern unterm Arm Richtung Sportfeld gehen sahen. Die Kraft der lauten Motoren wird in PS gemessen.

Eine Schwimmbadbesucherin zum permanenten Krach, wörtlich: "Im Freibad wird man verrückt. Man kann sich nicht mehr erholen." Besucher des Bades wurden samstags und sonntags einen ganzen Nachmittag lang belästigt. Eine Leserin berichtete sogar, dass ihr Hund beim Spaziergang Richtung Pleutersbach angesichts des Gedröhnes Reißaus genommen habe. Selbst in der Neckaranlage auf der Stadtseite konnte die Ruhesuchenden hören, wie die Motoren auf der anderen Seite des Flusses hochdrehten. Die Not von Lärmbelästigten war so groß, dass einige schon recherchiert hatten, wo einer der jungen Männer wohnt; sein Name kursierte bereits im Kreis der Geschädigten.

Dass die Rennfahrer dabei jemanden stören könnten, kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Beim stundenlangen Fahren war das Ganze zu einem unerträglichen Lärmterror geworden. Der Krach war Gesprächsthema in der Stadt. Gerade abends und an den Wochenenden drehten die kleinen Lärmquellen ihre Runden, wenn das Ordnungsamt nicht besetzt war. An einem Sonntag zur Mittagszeit rief ein gestresster Hausbesitzer das Polizeirevier an, um wenigstens ein paar ruhige Stunden zu haben.

Aus unerfindlichen Gründen gab es in diesem Sommer den Lärmteppich bislang noch nicht. Mancher schlug schon drei Kreuze. Vielleicht lag es am schlechten Wetter, sind die Autos über Winter eingerostet, sind die Krachenden weggezogen. Im letzten Jahr jedenfalls war ihnen mit dem Ordnungsrecht nicht beizukommen. Die bis dahin geltende Eberbacher Polizeiverordnung war auf solche modernen Lärmmacher nicht eingestellt. Es fehlte schlichtweg am entsprechenden Paragrafen, wurde auch in einem Leserbrief bemängelt.

Allenfalls nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten hätte man den beiden jungen Männern beikommen können. Doch hier liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt, sondern beim Landratsamt – ein mühsames Verfahren mit ungewissem Ausgang. Die beiden Männer wurden zwar von Polizei und Stadtverwaltung namentlich ermittelt. Es kam jedoch nicht zu einem Bußgeldverfahren. Und die kältere Jahreszeit ließ die motorsportlichen Betätigungen ohnehin ausklingen.

Vergessen hatte das städtische Ordnungsamt den Krach in der Au vom letzten Jahr nicht. Jetzt spielte der Sache in die Karten, dass die alte Polizeiverordnung am 1. April in diesem Jahr auslief. Zwar lag nicht gleich am nächsten Tag die neue vor, die trat erst am 1. August in Kraft. Die neue ähnelt zwar in den meisten Positionen der alten Verordnung. Und bei den Lärmvorschriften sucht man vergeblich nach Regelungen, die ausgerechnet krachmachende kleine Autos verbieten.

Diese Lärmquellen haben die Verfasser der neuen Eberbach Polizeiverordnung in eine Passage gepackt, wo man sie zwar nicht vermutet. Aber sie sind erfasst: Beim "Schutz der Grün- und Erholungsanlagen". Dort steht, dass es in allen städtischen Anlagen verboten ist, "Modellfahrzeuge mit Verbrennungsmotor fahren zu lassen." Rainer Menges, Chef des Ordnungsamtes, bestätigte, diesen Passus gezielt wegen der Erfahrungen aus dem letzten Sommer aufgenommen zu haben. Der Verbotspassus sei vom Landratsamt geprüft und bestätigt worden. Jetzt fehlen nur die Krachmacher vom letzten Jahr, um sie auch für ihre Belästigungen richtig zur Kasse zu bitten.