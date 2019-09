Von Barbara Nolten-Casado

Heddesbach. Hätten Sie’s gewusst? Am 9. September ist Teddybär-Tag, einer jener kuriosen Gedenktage, die, ausgehend von den USA, die Welt erobern wollen. Der Tag, an dem Menschen in aller Welt aufgerufen sind, ihre Bären zu knuddeln und sich einmal der vielen Momente zu erinnern, in denen der plüschige Geselle ihnen Trost und Geborgenheit geschenkt hat.

Hintergrund Eigentlich ist der Teddybär von seinem Ursprung her ein echter Schwabe. Schließlich geht die Idee, einen Bären als Stofftier zu gestalten, auf Richard Steiff, den Neffen der weltbekannten Spielwarenpionierin Margarete Steiff zurück. 1902 kreierte er in der Fabrik seiner Tante in Giengen an der Brenz einen Bären für Kinder. Den Prototyp mit beweglichen Armen und Beinen [+] Lesen Sie mehr Eigentlich ist der Teddybär von seinem Ursprung her ein echter Schwabe. Schließlich geht die Idee, einen Bären als Stofftier zu gestalten, auf Richard Steiff, den Neffen der weltbekannten Spielwarenpionierin Margarete Steiff zurück. 1902 kreierte er in der Fabrik seiner Tante in Giengen an der Brenz einen Bären für Kinder. Den Prototyp mit beweglichen Armen und Beinen präsentierte er ein Jahr später erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Doch niemand interessierte sich zunächst für das struppige Stofftier. Erst kurz vor Messeschluss tauchte ein amerikanischer Einkäufer an Steiffs Stand auf, sicherte sich dessen gesamten Bärenvorrat und orderte sofort nach. Ein Jahr später wurden in den USA bereits 12.000 Steiff-Bären verkauft. Zu seinem Namen "Teddy" kam der Plüschbär dann durch den damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore "Teddy" Roosevelt. Während eines Jagdausflugs weigerte sich dieser der Überlieferung nach, auf einen extra für ihn angebundenen Jungbären zu schießen. Ein Karikaturist der "Washington Post" erfuhr davon und zeichnete den Präsidenten gemeinsam mit "Teddy’s bear". Eine bessere Werbung hätte Steiff sich nicht wünschen können und so begann der weltweite Siegeszug des Teddybären. 1909, im Todesjahr von Margarete Steiff, stellte das von ihr gegründete Unternehmen bereits knapp eine Million Bären her. (Quellen: WDR und Steiff.com) (bnc)

[-] Weniger anzeigen

Für Ursula Suermann bräuchte es allerdings einen solchen Gedenktag nicht. Bei ihr gehören 365 Tage im Jahr den Teddybären. Rund 420 der putzigen Kuscheltiere aus Plüsch, Porzellan oder Glas, aus Holz, Keramik, Wolle und Metall - mit und ohne Kleidung - zieren ihr Haus in Heddesbach, bevölkern Eingang und Treppenaufgänge, Körbe und von Ehemann Karl eigens dafür angefertigte Regale. Und "die jeweils neuesten Errungenschaften" dürfen im Wohnzimmer Platz nehmen.

Angefangen hat die Sammelleidenschaft von Ursula Suermann vor etwa 33 Jahren. Sohn Markus - damals neun Jahre alt - fand zu dieser Zeit heraus, dass Ursula "kleine Bärin" bedeutet. "Mama, du musst Bären sammeln", beschloss der Junge und schenkte seiner Mutter einen himmelblauen Plüschbären. Beim Drücken auf den Bauch tönt Beethovens "Albumblatt für Elise" aus den Eingeweiden des Kuscheltiers: "Das spielt er seit 33 Jahren, und wir wissen nicht, wie das kommt, wir haben noch nie irgendwelche Batterien gewechselt", erklärt Suermann.

Und dann präsentiert sie die wichtigsten Bären ihrer Sammlung. Da ist zunächst der älteste zu nennen. Ja, natürlich habe sie auch als Kind einen Teddybären gehabt, sagt die 78-Jährige. Doch der ging im Krieg bei der Flucht verloren. "Danach gab’s dann nur noch Puppen."

Auch auf der Treppe im Haus haben Teddybären ihren Platz gefunden.

Als sie zwanzig war, schenkte Bruder Michael ihr schließlich den Bären mit den treu blickenden Glasaugen und dem freundlichen Brummen im holzwollenen Bauch. Zu den ältesten Vertretern seiner Art im Hause Suermann gehört auch der mit gerade mal zwei Zentimetern kleinste Teddy. Ehemann Karl schenkte ihn 1964 seiner Angebeteten.

Der mit knapp 80 Zentimetern größte Plüschbär hat seinen Platz am Treppenaufgang im Keller. Dann wäre da der Bär mit dem am weitesten entfernten Herkunftsort, der Steiff-Bär aus Afghanistan. Sohn Markus brachte ihn bei der Rückkehr von seiner Bundeswehr-Stationierung am Hindukusch mit. "Den gab es dort im Marketender-Shop im Rahmen der Aktion 'Lachen Helfen', zu kaufen", erklärt Suermann, "einer Privatinitiative deutscher Soldaten zur Hilfe für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten."

Ein von den Kegelfreundinnen geschenkter Keramikbär und ein von der Schwiegertochter gehäkelter Weihnachtsbär gehören ebenso ins Repertoire wie der grüne Schlenkerbär mit rotem Ohr von der Tankstelle, der kleine weiße "Engel-Bär" im Bücherregal oder der Artgenosse von der Irland-Reise. Da Mann und Söhne begeisterte Segel- und Modellflieger sind, darf natürlich ein "Pilotenbär" nicht fehlen.

Rund 420 Teddybären jeglicher Größe und Couleur sind bei Ursula Suermann zu Hause.

Und dann der Radio-Bär mit Sender- und Lautstärkenreglern im Fuß, den Suermann von Sohn Andreas erhielt, als Ehemann Karl eine Zeitlang beruflich viel unterwegs war: "Damit ich im Bett was zum Kuscheln hatte." Ein Koffer in Bärenform, der Holzbär als Blumenständer vor der Haustür, das Mini-Bärchen in der Streichholzschachtel, Bärenpostkarten und Bärenkalender vervollständigen die Kollektion, die durch Mitbringsel von Freunden und Familienangehörigen immer noch weiter wächst.

Bei zwei Ausstellungen in der Weihnachtszeit schmückten Suermann’sche Teddybären bereits die Heddesbacher Kirche. 2020 werden einige von ihnen den Jahreskalender der kleinen Gemeinde zieren.

Ihr Lieblingsbär? Der blaue, der erste "Sammelbär" vom Sohn. "Aber eigentlich liebe ich sie alle", beteuert die Bärenmama. Und wie lange wird sie noch weitersammeln? "Eigentlich brauche ich keine neuen Bären mehr", sagt Ursula Suermann. "Aber wenn mir mal ein besonders schöner irgendwo auf dem Flohmarkt begegnet."