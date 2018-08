Eberbach. (jbd/by) Mittwochmorgen, 10 Uhr, zweieinhalb Tage vor Eröffnung. Auf dem Festplatz in der Au kündigt sich mit dem 83. Kuckucksmarkt Großes an, zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ziemlich zurückhaltend. Verbreitet gibt’s kahle Stellen, auch mittendrin klafft noch Karussellerwartungsland - reserviert fürs "Take off", dessen mächtiger Umriss in gelber Farbe markiert ist. Der Rad- und Fußweg zwischen Campingpark und Freibad wird ab Freitag zur Budenstraße? Vorerst nur ein Erfahrungswert. Buden, Stände, Anhänger aller Art stehen kreuz und quer in Höhe des Freibadeingangs.

Entwirren könnte das Durcheinander jetzt Bernhard Walter vom städtischen Kuckucksmarkt-Team. Doch der hat anderes zu tun: eintreffende Neuankömmlinge einweisen, beim Aufbau nach dem Rechten sehen, selber mit Hand anlegen. Walter flitzt mit batteriebetriebenem Golfcart lautlos übers Gelände, taucht urplötzlich hinter Sattelschleppern, zwischen Buden und Holzstapeln auf, stoppt, holt ein Werkzeugköfferchen hervor, verschwindet damit zwischen Aufbauten und ist auch schon wieder auf und davon.

Überall brummen Motoren, rangieren Fahrzeuge, es wird gehämmert, geschleppt, geschraubt - und auch um diese Vormittagsstunde schon kräftig geschwitzt. Ein Mann mit Stoffhut und Farbroller bessert am Holzboden eines kleinen Biergartens sorgfältig die abgeschabten Stellen aus, "damit alles schön sauber aussieht!" Auf einer Stehleiter drapiert eine Frau kunstvoll eine Fischreuse im Gebälk ihrer Bude. Ein Bub an der Hand seiner Oma betrachtet beim ersten Sondierungsgang schüchtern ein mit grünem Kunststoff verhängtes Karussell, das mit quietschbunten Malereien viel Spaß verspricht.

Der Aufbau des Kuckucksmarkts ist in vollem Gange. Der Holzboden vor dem großen Festzelt lag gestern schon, das Mobiliar im Zelt noch. Soviel ist aber sicher: bis Freitag ist alles paletti. Foto: Jutta Biener-Drews

"Wenn ich nicht alles selber mach’", ärgert sich eine nicht zuordenbare Männerstimme. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind unterdessen noch gut gelaunt. Zwei Mann sind vor Ort und stellen sicher, dass die Marktbeschicker ihren Strom bekommen, einer hat die Wasseranschlüsse hergestellt. Der ist um diese Zeit schon fertig. Für die Stromversorgung über 29 fest installierte und zehn mobile Stromkästen auf dem Gelände muss den ganzen Tag jemand da sein.

Sobald der Rummel losgeht, werden neun Fahrgeschäfte Klein und Groß, Jung und Alt auf den Kuckucksmarkt locken, unter ihnen auch auch drei neue.

Erstmals auf dem Festgelände in der Au wird der "Take Off" von Sebastian Ruppert aus Bad Wildungen sein, der ein "unvergleichliches Fahrerlebnis" verspricht. In dem Rundfahrgeschäft beschleunigen die Gondeln auf einer bis zu 60 Grad hoch gestellten Drehscheibe. Ein Spaß für die ganze Familie soll das Spaß-Glaslabyrinth "Aloho Happy Hour" von Nicola Renz aus Pfaffen sein. Mit der neuen Super-Spaßbrille soll man in dem Laufgeschäft ohne Horror und Erschrecken ganz besondere Lichteffekte erleben. Erstmals dabei ist noch der "Crazy Jungle". Die Kinder-Achterbahn von Tanja Luxem aus Euskirchen hat auf ihrer extra langen Fahrbahn viele lustige Dschungeltiere und Leo, den sprechenden Löwen.

Mit dabei sein wird wieder der "G-Force" von Josef Kollmann aus Markt Indersdorf, der seine Fahrgäste bis auf 23 Meter Höhe hinaufbefördert, ehe es rasant nach unten geht. Mit 20 Metern nicht ganz so hoch und auch nicht ganz so rasant ist das Nostalgie-Riesenrad von Bernd Nier aus Kassel. Gemächlich drehen sich die 16 Gondeln gegenüber dem großen Festzelt und ermöglichen einen schönen Blick über das Festgelände. Nier hat auch noch den Musikexpress "Starlight", die bekannte Berg- und Talbahn "im Gepäck".

Auch für die kleineren Besucher ist etwas geboten. In der "Kinderwelt" von Wilhelm Henn aus Kaiserslautern dürfen die Jüngeren ihre Runden im Stapler, Kranwagen, Feuerwehrauto oder Hubschrauber drehen. Die Alternative ist der Babyflug "Kindertraum" von André Röder aus Karlsruhe. Das Kinderfahrgeschäft für alle kleinen, die hoch hinaus wollen.

Nicht fehlen darf der Autoscooter. Die "Scooter World" der Familie Kauffmann aus Bopfingen ist der Treffpunkt für die Jugend. Auf einer Fahrbahnfläche von fast 300 Quadratmetern verspricht sie jede Menge Spaß.