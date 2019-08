Eberbach. (mabi) Das große Festzelt steht und das Bier wird gerade in mehreren großen Lkw-Ladungen geliefert. Der Musikexpress "Starlight" sieht schon fast fahrtüchtig aus. An anderen größeren und auch kleineren Buden wird gebohrt und geschraubt. Es tut sich einiges am gestrigen Montagmorgen auf dem Festplatz in der Au, wo ab Freitag für fünf Tage Kuckucksmarkt auf dem Programm steht.

Platzmeister Alexander Henk weist unermüdlich Neuankömmlinge ein, Marktmeister Tobias Soldner und Bernhard Walter von der Kultur-Tourismus-Stadtinformation flitzen mit dem E-Mobil durch die Marktgassen. "Alles läuft wie am Schnürchen", freut sich Walter.

Auch Erich Reschling baut sein Cha-Cha Zelt auf, wenn dort auch Trauer herrscht: Angelika (Geli) Reschling ist vergangenen Dienstag im Alter von 57 Jahren gestorben. Seit 1990 war das Cha-Cha Zelt das Steckenpferd von Erich und Angelika. "Meine Mutter war auch dieses Jahr bis zum Schluss in die Planungen mit eingebunden. Es war ihr letzter Wille, dass das Zelt aufgebaut und alles so durchgeführt wird wie immer", sagt Sohn Dominic. Nach diesem letzten Willen richtet sich nun die Familie.

Der Kuckucksmarkt startet am Freitag um 15 Uhr. Offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr im großen Festzelt.