Eberbach. (fhs) "Das war toll, richtig super!" Martina Zutavern sprüht vor Begeisterung, als sie aus dem Helikopter ausgestiegen ist und sich außer Reichweite dessen Rotoren befindet. Gemeinsam mit Tochter Laura (15) und Sohn Luca (7) hat die Kuckucksmarkt-Besucherin aus Sinsheim-Hilsbach einen knapp zehnminütigen Rundflug über Eberbach gemacht und Neckar wie Odenwald von oben betrachtet.

"Das ist schon hoch", meint Zutavern augenzwinkernd, und dass den Kindern anfangs wohl etwas bange gewesen sei (Sohn Luca guckt die Mutter indigniert an). Aber Familie Zutavern bereut es nicht, pro Person 49 Euro Flugpreis entrichtet zu haben. "Das war’s wert", sagt auch Mehmet Caglayan, der mit Frau Jasmin und Tochter Melissa (6) ebenfalls einen Rundflug gewagt hatte. "Ich bin das erste Mal überhaupt geflogen", meint Caglayan, würde es aber gern nochmals tun. Die Mosbacher Familie beschloss mit dem Helikopterflug ihren Kuckucksmarktbesuch.

"Wir sind Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr da und haben die Freigabe für zusammen 60 Flüge erhalten", erklärt Bernd Schmidtner von der Firma Heliseven GmbH (eigentlich eine Flugschule). Unter dem Motto "Starten-Fliegen-Träumen" bot das Mannheimer Unternehmen zum zweiten Mal nach 2018 in Eberbach Kuckucksmarktrundflüge an. Davor tat dies der Heliseven-Firmenvorgänger LGM.

In Eberbach beförderte am Sonntag Pilot Ruben Fehr die Fluggäste vom Spielfeld auf dem Sportplatz in der Au in die Lüfte und wieder zurück. Schmidtner: "Wir haben die Genehmigung vom Regierungspräsidium unter Auflagen erhalten. So gibt es drei verschiedene Alternativflugrouten, so dass die Rotorengeräusche nicht immer von den gleichen Anrainern gehört werden. Wir dürfen nicht über die Stadt und über das Naturschutzgebiet fliegen. Und es gibt noch ein paar weitere Bestimmungen."

In sozialen Netzwerken verliehen Bürger wie die facebook-Account- besitzerin "Karo Seb" jenen Pleutersbachern eine Stimme, die sich erbost über den Hubschrauberlärm beschwerten oder die Umweltbelastung beklagten, die der Verbrauch von 60 Litern Flugbenzin AvGas (Aviation Gasoline) im Kolbentriebwerk des Hubschraubers pro Flugstunde verursachten. Einen Verzicht darauf werde "Klima-Gretel" (Greta Thunberg) den Eberbachern und ihren Besuchern danken. "Ihr selbst wollt ruhig wohnen. Aber anderen diese Umweltverschmutzung zumuten ist unfair" kommentierte Karo Seb.

Anders hingegen sieht dies im Netz Sebastian Hemberger, den der Hubschrauberlärm zwischen 11 und 19 Uhr selbst dann nicht stört, "wenn ich die Lautstärke voll abkrieg’".

Ähnlich argumentierten auch die Mitflieger Timo Ansal und Florian Diefenbacher aus Eberbach. Ansal: "Ich versteh’ die Kritik eigentlich nicht. Das ist ja nur einmal im Jahr, und überhaupt ist da etwas besonderes los." Für den Bereitstellungsaufwand und die Betriebskosten erachtet Ansal auch den im Vergleich zu anderen Kuckucksmarkt-Fahrgeschäften sehr hohen Ticketpreis als nachvollziehbar und gerechtfertigt.