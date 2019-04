Von Felix Hüll

Eberbach. Der CDU-Stadtverband zeigt morgen, am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz den Film "End of Landschaft" des freien Filmemachers Jörg Rehmann. Der Film kam im Oktober 2018 in die Kinos.

Die 105 Minuten lange Dokumentation schildert mit Aufnahmen aus Deutschland, wie nach der Energiewende landauf, landab Windkraftanlagen errichtet wurden. Dabei wirft der Film die Frage auf, ob Windräder wirklich eine so gute Art sind, umwelt- und gesellschaftsschonend regenerative Energie zu erzeugen. Vorab beantworten von der Eberbacher CDU der Fraktionssprecher im Gemeinderat Michael Schulz und Prof. Dr. Ute Gummich von der Vereinigung "Bürger für Bürger" sowie CDU-Kommunalwahlkandidatin Fragen.

Was ist das Besondere an dem Film von Jörg Rehmann?

Ute Gummich: Der Film zeigt sehr anschaulich die weitgehende Zerstörung unserer Kulturlandschaften und die Interessenskonflikte zwischen der direkt betroffenen Bevölkerung, der Windindustrie und den politischen Vorgaben zur Stromerzeugung.

Prof. Dr. Ute Gummich und CDU-Fraktionssprecher Michael Schulz. Fotos: privat

Sie haben zwei Aufführungstermine 12. April und 17. Mai, jeweils freitags 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus von Eberbach. Haben Sie dabei auch Diskussionsrunden eingeplant?

Michael Schulz: Der zweite Termin ist optional, falls das Zuschauerinteresse am 12. April sehr groß sein sollte. Die verantwortliche Projektgruppe hat sich entschieden, am Ende des Films keine Diskussion im Plenum zu führen, sondern unsere Stadträte und Kandidaten werden den Besuchern für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Eine gute Entscheidung, wie ich finde. Darüber hinaus stehen die Kandidaten auch bei unseren Infoständen in der Stadt als Ansprechpartner zur Verfügung.

Rehmann greift auf, wie sauber oder kritikwürdig die Gesellschaft beim Thema Energiewende miteinander umgeht. Nicht überall gab es ein mit Eberbach vergleichbares Vorgehen (Abstimmung von fünf Gemeinden, Prüfverfahren, Infoveranstaltungen, Bürgerbefragung, Ratsbeschlüsse). Sind die Film-Szenarien trotzdem auf den Hebert-Streit anwendbar?

Ute Gummich: Auch in Eberbach geht ein tiefer Riss durch die Gemeinde, wie er nicht nur in der RNZ sondern auch im Eberbach Channel zu beobachten ist. Die politischen Entscheidungen über den Hebert und die übrigen Flächen, die im Teilflächennutzungsplan ausgewiesen sind, sind noch nicht endgültig gefallen. Daher wird es weitere Diskussionen geben. Und es geht auch bei uns um Interessenskonflikte, die es zu benennen gilt.

Eberbachs Gemeinderat hat entschieden, das Hebert-Verfahren nicht mehr weiterzuverfolgen. Ist damit die Kuh nicht eh‘ vom Eis, und sind die Windräder am Hebert nicht sowieso passé?

Michael Schulz: Das stimmt so nicht. Das Thema ist komplex und bedarf einer differenzierten Betrachtung. Der Gemeinderat hat mehrheitlich entschieden, die Vermarktung des Hebert im Interessenbekundungsfahren zu beenden. Darüber hinaus gibt es noch den Regionalplan sowie den Teilflächennutzungsplan zum Ausweis von Konzentrationsflächen für Windkraft, über den unter anderem der nächste Eberbacher Gemeinderat entscheiden muss. Das bedeutet, es gibt noch immer die Möglichkeit, dass im Eberbacher Wald Windräder gebaut werden, wenn es dafür politische Mehrheiten geben sollte.

Wieso streben Sie nicht mit CDU-Vertretern in den vier anderen Gemeinden Schönbrunn, Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen einen für das gesamte Gebiet gültigen Bürgerentscheid an? Er wäre eindeutiger als die Ergebnisse vom Wahlabend. Sie sind ja auch von anderen Themen als nur von Windenergie geprägt.

Ute Gummich: Bürgerentscheide beziehen sich grundsätzlich auf die jeweilige Gemeinde. Das von ihnen angedachte Verfahren müsste also in jeder Gemeinde separat initiiert werden und zeitgleich stattfinden.

Aber letztlich entscheidet entweder der gewählte Eberbacher Gemeinderat über Eberbacher Flächen oder ein Eberbacher Bürgerentscheid. Hier sehe ich also gewisse Widersprüche, die sich nicht so ohne weiteres auflösen lassen.

Befürchten Sie im Kommunalwahlkampf nicht den Vorwurf, nur den Eberbacher Heimatschutz zu berücksichtigen und sich Anstrengungen zu verweigern, die naturgemäß lokale Grenzen überschreiten? Aufgaben wie Klimaschutz sowie Sichern der Energieversorgung durch immer mehr dezentrale Erzeugereinheiten?

Michael Schulz: Darum geht es doch gar nicht. Auch die CDU Eberbach steht natürlich für Klimaschutz. Aber eben durchdachten und wirksamen Klimaschutz. Ein konzeptloser Bau von Windrädern, ohne dass gleichzeitig ausreichend Speichermöglichkeiten zur Verfügung stehen, nützt vor allem den Investoren, bzw. denjenigen die Geld zur Beteiligung haben und trägt tatsächlich nur wenig zur CO2-Reduzierung bei, solange das Problem der Grundlastfähigkeit bzw. der Dunkelflauten nicht quantitativ gelöst ist. Man macht hier den zweiten Schritt vor dem ersten. "Energiewende" hört sich zwar gut an, ist in vielen Bereichen aber nicht logisch zu Ende gedacht. Und das Ganze auf Kosten des Naturschutzes, der Bürger und des Landschaftsbildes. Falls es in einigen Jahren technische Lösungen im notwendigen Volumen geben würde, können wir gerne nochmals darüber diskutieren. Es bedarf aber dafür eines durchdachten und wirksamen Gesamtkonzeptes statt blinden Aktionismus. Da wir nicht ideologisch, sondern faktenbasiert entscheiden, lehnen wir daher den weiteren Windkraftausbau im Odenwald gegenwärtig ab und setzen stattdessen auf durchdachte Lösungen vor Ort.

(Anmerkung der Redaktion: Dunkelflaute nennt man das Phänomen, wenn Windräder und Fotovoltaik-Anlagen mangels Wind und zugleich auftretender Dunkelheit keine oder nur geringe Mengen Strom erzeugen. Grundlastfähig sind Energieanlagen aber nur dann, wenn sie dauerhaft und zuverlässig Strom bereitstellen können.)

Folgen noch Veranstaltungen zu umfassenden Energiefrage-Lösungskonzepten etwa der CDU?

Michael Schulz: Wenn Sie die Kommunalpolitik der letzten Jahre beobachtet haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir seitens der CDU nicht nur vor der Wahl aktiv sind, sondern kontinuierlich interessante Veranstaltungen zu relevanten Themen anbieten. Auch zum Thema wirksame Klimaschutzmaßnahmen haben wir bereits ein Projekt geplant. Deshalb als Antwort ein klares "Ja".