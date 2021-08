Von Christofer Menges

Eberbach. Auch in Corona-Zeiten, wenn Nachweise von Geimpften, Getesteten oder Genesenen gefordert sind, sicher, schnell und ohne lange Schlangen aufs Festivalgelände, ins Stadion, ins Schwimmbad oder zum Besuch ins Krankenhaus – das verspricht eine Neuentwicklung der Eberbacher Maschinenbaufirma Krauth Technology: das Safegate. Nur sieben Monate dauert es laut Geschäftsführer Gerd Neureuter von der Idee bis zum Bau der ersten Einlasskontrolltore. Jetzt steht die Neuentwicklung made in Eberbach kurz vor der Markteinführung. Sobald der TÜV seinen Segen gegeben hat, kommt das Safegate auf den Markt. In Corona-Zeiten soll es Veranstaltern und Betrieben die Einlasskontrollen wesentlich erleichtern.

Zwei Leuchtstreifen zeigen an, ob das Safegate frei und einsatzbereit ist: Rot warten, Grün rein. Ein Display zeigt an, was abgehakt ist: Ein Thermosensor misst Temperatur, eine Kamera mit Gesichtserkennungssoftware prüft, ob die Maske sitzt, Hände unter den Desinfektionsmittelspender, den QR-Code mit dem Impfnachweis auf Handy oder Papier kurz über den Scanner gehalten – ist alles erledigt, erscheint auf dem Safegate-Display ein großer grüner Haken. Das Drehkreuz gibt den Weg frei.

Bis zu acht Menschen pro Minute und Tor können so unter Einhaltung von Corona-Erfordernissen durch Eingänge geschleust werden. Bei Großveranstaltungen können viele Safegates gekoppelt werden. Wenn sich Vorschriften ändern, kann auch das System geändert werden: "Flexibel einstellbar" sei das Safegate, sagt Entwicklungsleiter Jonas Rinast. Auch Daten zur Kontaktnachverfolgung können automatisch erfasst und nach vorgegebener Zeit automatisch gelöscht werden. "DSGVO-konform", sagt Geschäftsführer Neureuter: "Da sitzen sonst Menschen und schreiben Listen." Die werden zwar auch nach wie vor benötigt, etwa an Sondereingängen für Rollstuhlfahrer, aber für die Masse verspricht die Innovation aus dem Odenwald einen zügigen Einlass überall da, wo auf Corona-Regeln geachtet werden muss.

Geschäftsführer Gerd Neureuter stellt in der Werkshalle von Krauth die Corona-Einlasskontrolle Safegate vor, die in Kürze auf den Markt kommen soll. Fotos: Krauth Technology/Menges

In der Safegate GmbH hat sich Krauth Technology mit drei gleichberechtigten Partnern aus der Eventbranche, den Firmen Matrix, OSK und MSB, zusammengetan, aus der die Idee zu dem Einlasskontrollsystem kam. Für Design, Konstruktion, Produktion und Softwareentwicklung zeichnete der Eberbacher Apparatebauer zuständig. Inzwischen kümmert sich Krauth auch um Marketing und Buchhaltung. Kleinserien sollen am Neckar produziert werden und sind laut Neureuter binnen acht Wochen lieferbar. Größere Aufträge werden in Kooperation mit dem chinesischen Eigentümer, der in Shanghai ansässigen Dutech Holdings, abgewickelt. Neben dem Verkauf soll das Safegate auch über Finanzierungsmodelle und als Miettor vertrieben werden.

Zehn der Maschinen sind bereits gebaut. Es gibt eine wetterfeste Außenversion mit Aludach und ein Innenterminal, das auch mit dem Scanner ablesbare selbstklebende Etiketten mit Besucherakkreditierungen ausdruckt, die man sich ans Revers heften kann. Für den einfachen Transport per Gabelstapler werden stabile Streben eingeschraubt. Die Außenversion kann auch in vier Teile zerlegt werden.

Die ersten funktionsfähigen Safegates stehen in der Werkshalle von Krauth Technology in Eberbach bereit. Foto: Menges

Die Safegates sollen nun auf Messen und auf der Internationalen Automobilausstellung am Daimler-Stand vorgeführt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten seien vielfältig: Stadien, Weihnachtsmärkte, Krankenhäuser, Firmen. In Kombination mit Ausgangstoren kann auf Veranstaltungen in eingegrenzten Bereichen auf Knopfdruck ermittelt werden, wie viele Besucher gerade auf dem Gelände sind. Firmen können neben der coronakonformen Zugangskontrolle damit auch die Arbeitszeit erfassen.

An Weiterentwicklungen, auch auf Wunsch und in Abstimmung mit den Kunden, wird Chefentwickler Rinast zufolge ständig gearbeitet. Erste Gespräche mit Interessenten, etwa der Mannheimer Arena und Veranstaltern, liefen bereits. Auch die Eberbacher Stadtverwaltung zeigte Interesse und will sich das Safegate nächste Woche vorstellen lassen.

Bekannt ist Krauth Technology vor allem für seine Fahrscheinautomaten, die in ganz Deutschland an Bahnhöfen, in Bussen und Straßenbahnen zu finden sind. Da ist die Eberbacher Firma, die rund 150 Mitarbeiter hat, seit Jahrzehnten im Geschäft. Fürs Safegate hat Krauth Technology, wie Neureuter sagt, jetzt "ordentlich investiert" – und mindestens bundesweit vorgelegt. Denn Konkurrenz ist dem Geschäftsführer zufolge derzeit noch nicht in Sicht. Bei der Firma UBirch, die mit IBM im Auftrag der Bundesregierung den digitalen Impfnachweis entwickelt hat, sei bislang erst eine weitere Anfrage zur Verwertung der Technik eingegangen. Neureuter: "Wir haben gefragt, ob wir die einzigen sind, die an einer Lösung arbeiten und die Antwort lautete: Ja."