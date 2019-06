Oberzent-Kortelshütte/Hirschhorn. (RNZ) Am Montag, 24. Juni, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn auf der Landesstraße L 3410 bei Kortelshütte. Im Rahmen der Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Mitte August andauern werden, erfolgt auf einer Länge von insgesamt rund 3,5 Kilometern eine Sanierung der schadhaften Fahrbahn im Streckenabschnitt zwischen der L 3119 bei Hirschhorn und dem Ortseingang von Kortelshütte.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite können die Bauarbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt währenddessen aus Richtung Hirschhorn über die L 3119 in Richtung Beerfelden und weiter auf die L 3410 in Richtung Kortelshütte. Von Kortelshütte in Richtung Hirschhorn erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Das Sanierungskonzept sieht eine Erneuerung und Verstärkung des Asphaltaufbaus der L 3410 vor. Nach dem Abfräsen des Asphaltaufbaus bis in eine Tiefe von rund vier Zentimetern und der tiefergehenden Sanierung von Schadstellen, erfolgt der Einbau einer acht Zentimeter starken Asphalttragschicht und einer vier Zentimeter starken Asphaltdeckschicht.

Das Straßenbankett wird auf beiden Seiten der Fahrbahn erneuert. Auf einer Länge von rund 200 Metern wird in Kurvenbereichen das Bankett durch den Einbau von Rasengittersteinen befestigt. Die vorhandenen Schutzplanken werden im Rahmen der Maßnahme erneuert.

Die Baukosten der gesamten Maßnahme betragen rund 1,13 Millionen Euro.

Info: www.mobil.hessen.de