In Schwanheim stellte die SPD ihre Wahlkandidaten vor mit (v.l.) den Kreistagskandidaten Jan-Peter Röderer und Jens Müller und den Gemeinderatskandidaten Wilhelm Kukla, Georgia Jensen, Jens Feldhaus, Carmen Oesterreich, Sven Jensen und Carolin Oesterreich sowie Bundestagsabgeordnetem Lars Castellucci. Foto: Deschner

Schönbrunn. (MD) Unter dem Motto "Unser Schönbrunn soll noch l(i)ebenswerter werden", tritt die SPD in Schönbrunn erstmals nach rund drei Jahrzehnten wieder für den Gemeinderat an. Vergangenen Samstag stellten sich die Kandidaten im Haus "Parkblick" in Schwanheim vor rund 20 Besuchern vor.

Mit dabei waren auch Bundestagsabgeordneter Lars Castellucci sowie die Kreistagskandidaten Jan-Peter Röderer und Jens Müller aus Eberbach.

Hintergrund Kandidaten der SPD Schönbrunn Carmen Oesterreich (58), Redakteurin, Haag Jens Feldhaus (55), Heilpraktiker u. Physiotherapeut, Schönbrunn Carolin Oesterreich (18), Studentin, Haag Willi Kukla (72), Rentner, Allemühl Georgia Jensen (71), Rentnerin, Haag Sven Jensen (44), Pflegedienstleiter, Schwanheim

Nach der Begrüßung durch Carmen Oesterreich stellten sich die Bewerber vor und nannten ihre persönlichen Schwerpunkte für die Zukunft. Roland Schulz untermalte am E-Piano musikalisch.

Im Wahlprogramm sind eine Reihe von Punkten aufgeführt, die man in den kommenden fünf Jahren angehen will.

Dazu gehört etwa die Umsetzung neuer Nahverkehrskonzepte. Vorstellen könnten sie sich bessere Anschlüsse an die S-Bahn sowie die Schaffung von Mitfahrgelegenheiten. Wege für Fußgänger und Radfahrer von Ort zu Ort sollten ebenfalls geschaffen werden. Und die Vielfalt von Kultur und Vereinen in der Gemeinde gestärkt werden.

Im Programm findet sich auch die Forderung nach kostenfreien Kita-Plätzen in Schönbrunn. Zudem sollen Digitalisierung und Internetausbau beschleunigt werden. "Start ups" will man stärken, Gewerbe ansiedeln und Arbeitsplätze in Wohnortnähe schaffen.

Zudem wollen die SPD-Kandidaten eine naturgerechte Land- und Forstwirtschaft fördern sowie Tiere und Pflanzen schützen. Ein praktischer Schritt dazu wurde mit dem Verteilen von Wildblumensamen bereits in der Versammlung umgesetzt. Rege wurde anschließend mit den Besuchern diskutiert.

"Wer den Odenwald quält, wird nicht in den Gemeinderat gewählt", wollte beispielsweise Willi Fischer zur Haltung der Kandidaten bei der Errichtung von Windrädern wissen.

Man sei zwar für die Nutzung umweltfreundlicher Energien, betonten diese. Jedoch nur an sinnvollen Standorten. Die sehe man in der hiesigen Gegend wegen geringer Windhöffigkeit nicht.

Gefragt wurde auch, was mit den bisherigen Feuerwehrhäusern passiere. Sehr begrüßt wurde der Vorschlag zum Ausbau der Radwege. Wer sich über Kandidaten und Programm der Schönbrunner SPD informieren möchte, kann dies noch jeden Dienstag bis zur Wahl von 17 bis 19 Uhr in Haag am Brunnen gegenüber dem ehemaligen Schulhaus tun.