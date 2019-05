Schönbrunn. (MD) "Immer am Ball bleiben" will die Schönbrunner CDU auch in der künftigen Periode des Gemeinderates. Die Christdemokraten stellten am Freitag bei einer "After-Work-Party" im Hof von Hubert Göhrig ihre Kandidaten und Ziele vor. Mit dabei war auch Bürgermeister Jan Frey, der wieder für ein Kreistagsmandat antritt.

Man habe wieder eine ausgewogene Mischung kompetenter "und vor allen Dingen an unserer Gemeinde interessierter Männer und Frauen aus allen Altersgruppen und den unterschiedlichen Berufen, auch mit langjähriger kommunalpolitischer Erfahrung", sagte die Rechtsanwältin. Man sei bereit, "für die liebens- und lebenswerte Gemeinde Verantwortung zu übernehmen" und sich durchaus im Klaren, dass man es nicht immer allen recht machen könne.

Im konstruktiven Zusammenwirken mit Verwaltung und Bürgermeister wolle man die Gemeinde bürgernah in eine für alle lebenswerte Zukunft führen und weiterentwickeln. Zwar stellten sich im Blick auf die Vergangenheit kaum neue Aufgaben, betonte Karin Koch. Diese ließen sich zu jeder Wahl neu formulieren. Sie müssten aber aktualisiert und der tatsächlichen sowie auch der technischen Entwicklung angepasst werden.

Hintergrund Die Liste der CDU Schönbrunn Regina Busse-Göhrig (53), Lehrerin, Schönbrunn Philipp Danzeisen (47), Landwirt, Moosbrunn Gunter Kirschenlohr (53), Förster, Allemühl Karin Koch (63), Rechtsanwältin, Schönbrunn Ingo Kreutzer (76), Rentner, Haag Dr. Harald Jung (53), Hochschullehrer, Schönbrunn Valérie-Désirée Münch (48), Chemielaborantin, Schönbrunn Corinna Schmidt (38), Bilanzbuchhalterin, Schwanheim Jochen Schmitt (38), Bankbetriebswirt, Schwanheim Volker Wesch (57), Straßenbauermeister, Haag

Als Schwerpunktthemen sind demnach im CDU-Kommunalwahlprogramm aufgeführt die Sanierung des (öffentlichen) Gebäudebestandes und die Erschließung von Neubaugebieten, ein Umwelt und Landschaft schonender Klimaschutz sowie Energieeffizienz, Instandhaltung der Wasserversorgung und der Abwasserkanäle, der Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, der Verkehrsinfrastruktur mit Radwegenetz, der digitalen Umwelt, die sowohl Glasfaser als auch störungsfreien Mobilfunk umfasst sowie die Nahversorgung. Weiter gehört dazu Bildung und Erziehung in der örtlichen Grundschule sowie in den kommunalen Kindergärten.

Ein Augenmerk legt man auf die "kontinuierliche und solide Weiterentwicklung der Ortsteile unter Berücksichtigung von Tradition und Moderne und nicht zuletzt der finanziellen Möglichkeiten".

Man müsse eben das Machbare umsetzen und vorantreiben, unterstrich Koch. In lockerer Runde tauschten sich die Kandidaten unter dem Göhrigschen Carport bei Sekt, Bier, Wein und alkoholfreien Getränken aus, lukullische Spezialitäten gab’s vom Grill.