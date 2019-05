Heddesbach. (cum) In der kleinsten eigenständigen Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises sind die Stimmen zur Kommunalwahl 2019 ausgezählt. So wird der neue Gemeinderat in Heddesbach aussehen.

> Wahlbeteiligung: 68,1 Prozent

> Einzige Liste, die zur Wahl angetreten war, ist die Wählervereinigung, die alle acht Sitze im Gemeinderat besetzt.

> Diese Kandidaten haben den Einzug geschafft: Udo Falter, Jörg Reinhard, Matthias Fischer, Volker Reibold, Joey Schneider, Stefanie Kohlert, Christian Frank, Birgit Hauck.