Schönbrunn. (RNZ) In einer gut besuchten Nominierungsversammlung am 8. März wählten die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai. Unter der fachkundigen Wahlleitung von Roland Schilling wurden in geheimer Wahl die fünf bisherigen Gemeinderäte und fünf weitere Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt.

Es kandidieren die bisherigen Gemeindegeräte Philipp Danzeisen (Moosbrunn), Gunter Kirschenlohr (Allemühl), Karin Koch (Schönbrunn), Ingo Kreutzer (Haag) und Volker Wesch (Haag). Noch nicht im Gemeinderat aber jetzt für die Wahl nominiert sind Regina Busse-Göhrig (Schönbrunn), Dr. Harald Jung (Schönbrunn), Valerie Münch (Schönbrunn), Corinna Schmidt (Schwanheim), und Jochen Schmitt (Schwanheim). Auf dem Bild anbei fehlt Jochen Schmitt.

Mit den Bewerbern sind alle Ortsteile repräsentiert und mit einem Anteil von 40 Prozent Frauen wird auch den Interessen der weiblichen Bevölkerung Rechnung getragen, heißt es seitens des Gemeindeverbands.

In den nächsten Wochen werden die Nominierten ihre Vorstellungen für das Amt, ihr "Wahlprogramm" darstellen und am 3. Mai werden sie sich den Bürgerinnen und Bürgern persönlich vorstellen und ihnen Rede und Antwort stehen.