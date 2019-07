Von Peter Bayer

Eberbach. Was ist Heu und was ist Stroh? "Viele Kinder kennen den Unterschied gar nicht", sagt Christina Kunze. Anders Nico. "Willst Du mich verarschen? Das ist Heu – und das ist Stroh", klärt er seinen Schulkameraden auf, der sich da nicht so ganz sicher ist. Nico muss es wissen, schließlich "lebe ich auf dem Land und arbeite regelmäßig auf einem Bauernhof". Doch die Mehrheit der 14 Schülerinnen und Schüler betrat mit dem "Klassenzimmer im Grünen" Neuland. Am Montag endete für die Mädchen und Jungen der Klassen 5 und 6 des SBBZ das Projekt "Streuobstwiese" – vorerst.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) hatte sich für das Projekt "Die Streuobstwiese – Unser Klassenzimmer im Grünen" des Landschaftserhaltungsverbands Rhein-Neckar beworben und den Zuschlag erhalten. Geleitet wurde es vor Ort von Christina Kunze, die 2016 eine ganzjährige Ausbildung zur Streuobst-Pädagogin absolviert hatte. "Es ist das erste Mal, dass ich das Wissen praktisch umsetzen konnte", freute sie sich. Und das auch noch vor der Haustür. Die Stadt hatte der Klasse eine 14 auf 55 Meter große Fläche auf dem Breitenstein zur Verfügung gestellt. "Es ist eine gute Sache, die man weitermachen sollte", fand Robin Uhrig, der bei der Stadt unter anderem für die Schulen zuständig ist, bei seinem Besuch vor Ort lobende Worte.

Mit dem Besuch am Montag endete für dieses Schuljahr der Unterricht auf der Streuobstwiese. Angefangen hat er an einem kalten 18. März mit der Erkundung des Wiesenstücks, erinnert sich Lehrerin Anja Lenz-Zimmermann. Wer lebt, was wächst auf der Wiese? Fragen, auf die es Antworten zu finden galt. Denn für viele war der direkte Kontakt mit der Natur neu. Schon der etwas über halbstündige Fußmarsch zum Grundstück, etwa 110 Meter über dem Breitensteinhof, war "für manche eine Herausforderung", sagt die Lehrerin. Da gab es schon größere Blasen an den Füßen. Doch die Kinder nahmen die Natur schnell an.

"Toll, wir gehen auf unsere Wiese", freuten sie sich schon ab dem zweiten Projekttag. Der war nur eine Woche später. Und diesmal wurde richtig angepackt, die Schüler durften ihren eigenen Apfelbaum pflanzen. Loch ausheben, Baum reinsetzen, Pflanzenschutz mit Draht herummachen und gießen. "Es regnete und schneite, wir hatten richtig schlechtes Wetter, aber keinen hat’s gestört", ist Lenz-Zimmermann stolz auf ihre Gruppe. Auch für die Tierwelt, speziell Vögel, haben sie etwas gemacht, bemalten einen Nistkasten und hängten ihn an einem Baum auf. Danach gab es eine Osternestsuche mit abschließendem Picknick.

Alle Beteiligten sind mega stolz, als sie das im Kunst- und Werkunterricht entstandene Schild am gepflanzten Apfelbaum enthüllen dürfen.

Doch der Höhepunkt war zweifelsohne der 20. Mai, als ihnen die Imkerfamilie Danzeisen nicht nur viel über Bienen erzählte, sondern die Mädchen und Jungen die Tiere vor Ort aus der Nähe beobachten und sogar anfassen durften. Sie konnten Honig aus Waben essen, es gab frisches Honigbrot. Ausgestattet mit Schutzanzügen haben sie die Bienenwaben aus dem Stock geholt. Schließlich konnten sie noch eine Drohne auf die Hand nehmen.

"Die Schüler haben durch das anpacken viel gelernt", fasst Lenz-Zimmermann die Unterrichtsstunden in der Natur zusammen. Zudem wurden die Themen, besonders die Bienen, im Natur- und Technikunterricht vor- und nachbereitet.

Am letzten Unterrichtstag brachte Christina Kunze den Kindern die Wiese etwas näher. Es gab Heu, Stroh und Gras zum Anfassen und sie erfuhren – wenn sie es nicht schon wussten – was man damit machen kann. Vor allem die Jungs begeisterten sich für den Umgang mit der Sense oder probierten das Dengeln des Sensenblattes aus.

Der Unterricht in der Natur hatte auch positive Auswirkungen auf die Kinder. "Wenn ihr eine Zeit lang hier seid, seid ihr viel entspannter und nicht mehr so aggressiv. Das gefällt mir", fiel Doris Lenz auf, die als Naturpädagogin das Projekt begleitete. Auch Christina Kunze hatte nur positive Veränderungen bei den Schülern festgestellt: "Die Kinder tauen hier total auf, werden ruhig, sie können hier anpacken und die Tiere anfassen."

Und auch die Kinder lobten ihre "Projektlehrerinnen". "Wir haben die Zeit sehr genossen, eine bessere Streuobstwiesenlehrerin hätten wir uns nicht vorstellen können", bedankte sich einer der beiden Klassensprecher bei Christina Kunze. "Wir haben eine schöne Zeit mit Ihnen verbracht, wir wollen nicht, dass Sie weggehen", bekam Doris Lenz vom zweiten Klassensprecher zu hören. Die Naturpädagogin schenkte jedem Schüler noch ein Plakat. Als die Mädchen und Jungen erfuhren, dass es vielleicht im Herbst weitergeht, war die Enttäuschung groß: "Was, erst im Herbst?", können sie den nächsten Besuch auf "ihrer" Streuobstwiese kaum mehr erwarten.

Info: Die Kosten von 660 Euro für das Projekt teilen sich der Landschaftserhaltungsverband, das Ministerium für Ländlichen Raum und die Schule zu je einem Drittel.