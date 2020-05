Eberbach. (cum) Am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt soll es losgehen mit dem Eberbacher "Autokino plus" auf dem Festplatz in der Au. Von Mittwoch, 20. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai, flimmern dort Filme über eine LED-Leinwand. Dazu gibt es Comedy, Orgel, Rock-, Pop- und Klassikkonzerte und eine kindgerechte Aufführung von Mozarts Zauberflöte auf einer Bühne, die ebenfalls auf der Leinwand übertragen werden.

Mit Orgelklängen geht es am Donnerstag, 21. Mai, um 17.30 Uhr los mit dem Bühnenprogramm. Die Eberbacher Kantoren Severin Zöhrer und Andreas Fauß spielen auf einer elektronischen Kirchenorgel, die extra in die Au gebracht wird, ein breit gefächertes Orgel-Programm verschiedener Stilrichtungen.

"Homofröhlich" wird es am Freitag, 22. Mai, um 20.30 Uhr mit Ole Lehmann. Der Berliner Comedian fühlt sich oft als letzter fröhlicher Mensch (lateinisch homo). In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten zu vielen Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte danke und bitte verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-Texte? Warum bedeutete das englische Wort gay früher fröhlich und heute schwul?

Die Rock- und Pop Band Gonzo’s Jam steht am Samstag, 23. Mai, um 20.30 Uhr auf der Bühne. Sänger und Gitarrist Michael "Gonzo" Nowak verspricht mit seiner Band "eine krasse Show" abzuziehen und "Musik, bis die Autos wackeln". Das Publikum soll mit einbezogen werden. Die Musiker haben ihre Wurzeln in der härteren Gangart, fusionieren aber viele Stilrichtungen wie Pop, Reggae, Heavy und Soul mit dem Top-Mann am Schlagzeug: Thomas Metzger.

Unter dem Motto "Open Doors – endlich wieder!" wird am Sonntag, 24. Mai, um 17.30 Uhr ein Jugendgottesdienst im Auto gefeiert. Die Konfi-Teamer der evangelischen Kirche in Eberbach bereiten ihn vor und spielen dazu Livemusik.

Klassik vom Barock bis heute bringt das Consortium Felicianum am Montag, 25. Mai, von 17.30 Uhr auf die Autokino-Bühne. Das vom langjährigen Solocellisten des Leipziger Rundfunkorchesters, Felix Mario Schönfeld gegründete Ensemble mit Arne Müller als Primgeiger, Christian Thürmer als Kontrabassist und David Meyer am Piano steht für die Tradition der Kaffeehaus- und Salonmusik.

Jesse Tellem, das Soloprojekt des von BMG engagierten Eberbacher Rockmusikers Jesse Safferling, bringt am Dienstag, 26. Mai, um 17.30 Uhr das Blech zum Wackeln. Jesse Tellem kombiniert eingängigen Pop mit treibenden Hip-Hop-Beats und harter Rock- Musik. Die Konzerte sind energiegeladen und schweißtreibend.

Die Tournee-Oper Mannheim führt auf dem Festplatz in der Au „Papageno und die Zauberflöte“ auf, eine kindgerechte Bearbeitung von Mozarts Klassiker. Foto: privat

"Papageno und die Zauberflöte", eine märchenhafte Kinderoper ab fünf Jahren, wird am Mittwoch, 27. Mai um 17.30 Uhr in der Au aufgeführt. Mozarts "Zauberflöte" in der kindgerechten Bearbeitung von Tanja Hamleh und Klaus-Dieter Köhler ist eine Produktion der Tournee-Oper Mannheim. Ihre Premiere feierte sie im März 2016 in der Mannheimer Abendakademie und bezaubert seither bundesweit Kinder. Papageno und Papagena sind in dem Stück seit vielen Jahren ein Paar und haben viele kleine Kinder, die Papagenis. Gerne erinnern sie sich daran, wie sie sich vor vielen Jahren kennen – und lieben gelernt haben. Immer und immer wieder wollen die Papagenis diese Geschichte hören. Und so erzählen Papageno und Papagena die Geschichte der Zauberflöte...

Den Abschluss des Bühnenprogramms machen am Donnerstag, 28. Mai, um 17.30 Uhr die Wohnzimmertouristen Marina und Benedikt Held. Mit ihren Songs "Heimatstadt" und "Lied von der Liebe" erzielte das Duo, das seine Wurzeln in Eberbach hat, seit Erscheinen seines neuen Albums im März einiges an Aufmerksamkeit. "Jedes Jahr" wurde zuletzt häufiger im Radio gespielt. Die geplante Tour wurde infolge der Corona-Pandemie abgesagt.

Zum Abschluss sind die Wohnzimmertouristen Ben und Marina Held zu hören. Foto: privat

Angesagt sind die Wohnzimmertouristen trotzdem: Nächsten Freitag kommt ein Filmteam ins derzeit nach Eberbach verlegte Wohnzimmer der beiden. Für das Konzert in der Au soll die Autokino-Bühne zur gemütlichen Club-Lounge werden. Mit ihrem Mix aus Pop, Soul, Funk und Rock mit deutschen Texten und der kraftvollen Stimme Marina Helds wollen die Wohnzimmertouristen zum Abschluss der Reihe noch einmal ein musikalisches Ausrufezeichen setzen.

Info: Alles weitere zum Autokino und Tickets gibt es unter www.eberbach.de