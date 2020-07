Von Peter Bayer

Eberbach. "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an, mit 66 ist noch lange nicht Schluss", wusste schon Udo Jürgens und war selbst das beste Beispiel dafür. Von der Rente mit 67 hielt der frühere Entertainer daher überhaupt nichts. Und noch einer will davon nichts wissen: Der von seinem Besitzer Harald Birkelbach schlicht "Käfer" genannte VW Käfer, den er vor etwa einem dreiviertel Jahr gekauft hat. Der hat zwar am 1. Juli seinen 67. Geburtstag gefeiert, doch an den verdienten Ruhestand verschwendet er keinen Gedanken. Im Gegenteil, er ist heute fitter als je zuvor und läuft und läuft und läuft. "Am liebsten entschleunigt mit 80 bis 100 km/h auf der Landstraße", sagt der 57-Jährige, der dann entspannt am Steuer des flotten Käfers sitzt.

Der Polizeibeamte aus Eberbach hat den Oldtimer im September des vergangenen Jahres über eine Annonce im Internet entdeckt und sich, wie er sagt, "sofort in ihn verliebt". Mit dem Kauf des Oldtimers hat er sich auch seinen Traum erfüllt, wieder einen alten Käfer zu besitzen. Vor über drei Jahrzehnten hatte er selbst mehrere Käfer, musste sie aber allesamt verkaufen, was er heute sehr bedauert. Die Liebe zu dem unverwechselbaren Volkswagen wurde ihm – fast – in die Wiege gelegt. "Mein Vater und mein Onkel sind beide Käfer gefahren", erinnert er sich. Schon in sehr jungen Jahren durfte er auf Papas Schoß einen lenken. "Mein gefühlt erstes Wort war Käfer", sagt er.

Harald Birkelbachs Vater mit seinem Käfer Anfang der 1960er Jahre. Foto: privat

Von Käfers Kindheit und Jugend weiß Birkelbach nichts, nur, dass er ein bewegtes Erwachsenenleben hinter sich und mehrfach den Besitzer gewechselt hat. "Der vorletzte Besitzer ist verstorben, der hat Käfer über Jahre hinweg technisch aufgerüstet und umfangreich dokumentiert", sagt er. "Alte Autos wie den Käfer kann man selber schrauben, heute braucht’s ein Laptop und einen KFz-Mechatroniker für neue Autos."

So bekam Käfer im Lauf der Jahre eine geänderte Bodengruppe, wodurch schließlich ein stärkerer Motor mit 2110 Kubikzentimeter eingebaut und die Motorleistung gesteigert werden konnte. Es wurde eine Kurbelwelle mit 82 Millimeter Hub verbaut, andere Nockenwelle, Stößel, Stößelstangen, Zylinderköpfe mit vergrößerten Ein-/Auslassventilen und letztlich größere Kolben und Zylinder. "Alles natürlich TÜV-konform", betont Birkelbach. "Solch einen Motor noch einmal aufzubauen würde circa 10.000 bis 12.000 Euro verschlingen." Somit hat Käfer richtig schön Kraft unter der Haube. "150 Stundenkilometer bin ich schon ausgefahren", sagt der 57-Jährige.

Von Harald Birkelbach selbst bekommt Käfer notwendige Wartungsarbeiten und natürlich viele Streicheleinheiten. Für größere Reparaturen – die derzeit aber noch nicht notwendig sind – gibt es dann unter anderem den befreundeten Käferspezialisten Hannes Beier, der beim Kauf in Kassel dabei gewesen ist. Dessen rotes Käfer-Cabrio feierte im vergangenen Jahr seinen 50. Geburtstag.

Autobahn könnte der rüstige Nicht-Rentner also schon, will er aber nicht. Am meisten mag er Landstraßen. Seine Lieblingsstrecken sind der Krähberg und kurvenreiche Strecken im Odenwald. Er sucht Gleichgesinnte, fährt daher auch gerne zu Oldtimertreffen. 2019 haben der 57-Jährige und sein zehn Jahre älterer Käfer mehrfach das Klassikertreffen beim Weingut Wengerter in Röllbach (Miltenberg) besucht. Dieses Jahr wurden zum Bedauern des Teams wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt.

Auch wenn man "Käfer" sein Alter beim besten Willen nicht ansieht. Der kleine Aufkleber auf seinem Rücken, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, lässt darauf schließen: "Rente mit 67? Nö!" Und so hofft Harald Birkelbach, dass er mit seinem Käfer nach Corona noch viele Treffen besuchen kann. Denn er ist sicher, dass er "bei guter Pflege sicher 70, 80 oder sogar 90 Lenze erreicht". Denn er läuft und läuft und läuft.

Info: Über 21 Millionen Käfer wurden in Deutschland bis 1985 gebaut. Am 3. Juli 1953 ging in Wolfsburg der 500.000. Käfer vom Band. Der Neu-Eberbacher dürfte somit in etwa der geschätzt 499.695. gebaute und mittlerweile einer der ältesten zugelassenen Käfer sein.