Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. An diesen Song erinnert man sich in Deutschland. Die 15-jährige Juliane Werding sang die traurige Ballade "Der Tag als Conny Kramer starb." Ein Anti-Drogen-Song. Im Januar 1972, also vor genau 50 Jahren, kam das Lied auf den Musikmarkt, hielt sich über 20 Wochen lang in den Charts unter den Top Ten, war auf Platz 1 und verkaufte sich über eine Million Mal. Danach eroberte "Conny Kramer" die Schweiz, 14 Wochen mit Platz 2.

Es war ein dramatischer Text, der den jungen Leuten eine Mahnung sein sollte. Es war noch die Flower-Power-Zeit, als das Drogenproblem immer dringlicher wurde. Das Bundesgesundheitsministerium übernahm "Conny Kramer" in seine Kampagne, als "starkes Statement gegen Drogenmissbrauch". Die Melodie war bekannt: "The Night They Drove Old Dixie Down". Im Original eine Episode aus dem amerikanischen Sezessionskrieg, gesungen unter anderem von Joan Baez.

Ulli Weigel heute. Foto/Repro: Rainer Hofmeyer

Doch die deutsche Textfassung war entscheidend. Und die hat ein gebürtiger Eberbacher geschrieben: Hans-Ulrich Weigel aus der Hauptstraße der kleinen Neckarstadt, damals 25 Jahre alt. Es war die Geschichte von Juliane Werdings Freund "Lebe-Peter", dem ersten Heroin-Toten in Essen. Einfühlsam fand "Ulli" Weigel die zu Tränen rührenden Strophen.

Der Text entstand in Berlin; Weigel war Angestellter beim Musik-Verlag Hansa Records. Den Namen "Kalle Kramer", der später in "Conny Kramer" geändert wurde, fand er im Telefonbuch der damals noch geteilten Stadt. Dorthin war er Jahre zuvor aus Eberbach ausgebüxt. Es hatte Streit mit den Eltern über den Berufsweg des Filius gegeben. Die hatten ein bekanntes Eberbacher Musikhaus. Musikinstrumente, Noten, Textausgaben für die damaligen Schlager ("Film + Funk Schlagertexthefte"), Schallplatten und Musikkassetten gab es dort.

Der Vater war Musiklehrer, Dirigent eines Akkordeon-Orchesters. Und was lag näher, als dass der Filius in die Leidenschaften der Familie einsteigt. Klassischer Klavierunterricht war angesagt. Moderne Stücke gefielen dem Sohn jedoch viel mehr; der Vater fand diese Musikrichtung nicht so gut.

Ulli Weigel war in den 1960er-Jahren einer der ersten großen Player in der Eberbacher Musikszene gewesen. Cover-Bands kamen damals in Mode. Man spielte die aktuelle Musik der großen Stars - Beat und Schlager, fast getreu dem Original. Ulli Weigel war mittendrin als Keyboarder, Mitglied der "Phantoms". Da war er gerade mal 16 Jahre alt.

Wie alles anfing: Das Amadeus-Quintett 1966 am Eberbacher Neckar. Friedhelm Brenner, Ulli Weigel, Helmut Gosslar, Roland Heller, Robert Sauer (v.l.). Foto/Repro: Rainer Hofmeyer

Nach Schule und Bundeswehr gründete Weigel mit 21 das "Amadeus-Quintett". Fünf Eberbacher Jungs spielten auf dem städtischen Jugendball und zu anderen Tanzveranstaltungen. Was die Beach Boys rüberbrachten, wollte Ulli Weigel unbedingt auch ausdrücken. Aber die anderen Mitspieler waren des Englischen noch nicht so mächtig wie gewünscht.

Also deutschte er die Texte ein. Jedoch nicht wortwörtlich. Aus "Long Tall Texan" von Randy Newman wurde der "Lange Toni", Ulli Weigels allererster Musiktext.

Junge Musiker träumten damals von großen Karrieren. Sie machten mit Demo-Bändern auf sich aufmerksam. So fand der "Lange Toni" 1966 per Deutscher Bundespost seinen Weg zum Hansa-Verlag nach Berlin. Der war damals eine der ersten Adressen für Musik-Schaffende, später über Bertelsmann aufgegangen in der weltberühmten BMG Berlin Musik GmbH. Dort war man von dem Eberbacher Musik-Experiment angetan. Das stolze Amadeus-Quintett vom Neckar bekam einen Vertrag: "Der lange Toni" mit der B-Seite: "Die Violine in der Vitrine" ging in die Plattenpresse.

Diese Entwicklung verursachte ein familiäres Donnerwetter. Vater Weigel hätte es lieber gesehen, wenn der Familienspross den eigenen Laden in der Altstadt übernommen hätte; allenfalls wäre noch eine Laufbahn als Steuerbeamter geduldet worden. Aber Ulli wollte lieber Toningenieur werden. Über Nacht packte der junge Aufsässige die Koffer und zog zu einem Band-Gefährten nach Reichartshausen. Die weitere Post des Hansa-Verlages erreichte ihn an der Ausweichadresse.

Eine Lehre als Musikfachhändler hatte Ulli Weigel schon bei den Eltern begonnen. Und bei der Hansa war man neugierig auf diesen "Verrückten", der sich einfach hinsetzte und für sämtliche Beach-Boys-Titel deutsche Texte schrieb. Ulli Weigel machte eine verkürzte Lehre als Verlagskaufmann und textete "nebenbei" erfolgreich für seinen Arbeitgeber.

1971 entstand "Conny Kramer". Die Textfassung passte eigentlich nicht zum deutschen Schlager jener Zeit. Da war eher "Schallala und Trallala" angesagt. In der Hansa schlug man bei Weigels Text zuerst einmal die Hände über dem Kopf zusammen. Aber der Produktionschef des Verlages entschied: "Wir machen es trotzdem". Für "Conny" Kramer gab es die Goldene Schallplatte. Ulli Weigel war in der Musikwelt berühmt geworden.

Den nächsten großen Erfolg gab es auch nicht auf Anhieb. Im Februar 1976 kam Frank Farian mit "Rocky" ("Ich weiß noch, als ich 18 war…"). Beinahe wäre das Lied für immer in den Tonarchiven verschwunden gewesen. Keiner hatte sich an "Rocky" herangewagt. Zu hart, zu traurig schien der englische Inhalt des Songs über einen jungen Mann, der sich von seiner sterbenden Freundin verabschiedet.

"Mach doch mal einen richtig harten Text", war der Auftrag an Ulli Weigel. "Na ja, dann habe ich halt mal einen richtig harten Text gemacht", erinnert sich der. So hart wie das Original war Weigels deutsche Fassung nicht geworden, einfach ganz anders. Zuerst sollte Bernd Clüver das neu geschriebene Lied im Auftrag seines Produzenten Peter Orloff singen. Der brach die Aufnahmen aber ab: "Scheiß Text!". "Rocky" verstaubte im Archiv von Weigels Sinus Tonstudio. Der junge Frank Farian hörte sich Weigels Demoband an: "Toll, das mach’ ich". Und als am Morgen nach den Tonaufnahmen die Putzfrauen in Farians Stammdiskothek zum ersten Mal "Rocky" hörten, liefen ihnen die Tränen übers Gesicht.

Das ehemalige Musikhaus Weigel in der Hauptstraße. Foto/Repro: Rainer Hofmeyer

Der Verbrauchertest war bestanden. "Rocky" verkaufte sich über eine Million Mal. Ulli Weigel bekam die nächste Goldene Schallplatte.

Ohne Ulli Weigel gäbe es die "Kreuzberger Nächte" nicht. Dieses Lied gehört zu einer der erfolgreichsten deutschen Musik-Produktionen. In seiner West-Berliner Stammkneipe "Go in" war Weigel den "Gebrüdern Blattschuss" begegnet. Die sangen dort so einfach zum Spaß - der Stimmung in der Kaschemme wegen. Zur Sperrstunde, als Rausschmeißer.

Weigel produzierte in jenen Tagen für die "Gebrüder Blattschuss" schon die zweite Langspielplatte. Weil damals Musik auch noch auf Kassetten gespielt wurde, wäre beim automatischen Seitenwechsel in einer Kassetten-Laufrichtung eine zu lange lautlose Lücke gewesen.

Weigel wusste, dass der Lückenfüller zum Stimmungshit werden kann. Das Lied kam als Bonus-Song auf die Platte. Ulli Weigel bestellte sich ein paar amerikanische Profimusiker in sein Studio. Beppo Pohlmann von "Blattschuss" sang. Der Rest ist deutsche Schlagergeschichte. Die "Kreuzberger Nächte" von 1978 werden heute noch gesungen. 800.000- mal verkauft. Es gab die dritte Goldene Schallplatte für Ulli Weigel.

Rund 300 Titel hat Ulli Weigel getextet. Er wurde zum Wortlieferanten unzähliger deutscher Stars - von Bernhard Brink bis Jürgen Drews, von Marianne Rosenberg bis Juliane Werding, dazu Peter Maffay, Manuela, Drafi Deutscher, Peter Petrel. Im "Sinus Tonstudio" gingen auch Künstler wie Klaus Lage, Jürgen von der Lippe oder Hans-Werner Olm als Unbekannte rein und verdienten sich mit den dort produzierten Platten einen Namen.

Was in Weigels Erfolgsliste noch zu ergänzen wäre: Marianne Rosenberg mit "Er ist nicht wie Du", "Jeder Weg hat mal ein Ende" und "Wären Tränen aus Gold", Erik Silvester: "Du liebst nur einmal", Peter Maffay: "Einer muss gehen", Jürgen Drews: "Barfuß durch den Sommer", Ricky Shayne: "Es wird ein Bettler zum König", "Mamy Blue" und Wolfgang Petry: "Sommer in der Stadt". Alles Ulli Weigels Texte. Ulli, der junge Ausreißer aus Eberbach am Neckar.