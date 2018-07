Von Felix Hüll

Schönbrunn. "Wieso heißt das hier ,Mitbringeranfrage abschicken‘ und nicht einfach ,Bestellung abschicken‘?" Oder: "Uns ist das Bild nicht so wichtig wie die Angabe der Öffnungszeiten. Kann man das ändern?" Solchen und ähnlichen Fragen stellte sich Marko Jeftic gemeinsam mit Danyel Atalay und Azra Dania.

Die drei präsentierten jetzt in Schönbrunn erstmals "Emmas App". Mit diesem Programm für (mobile) Digitalgeräte wie Smartphone oder iPad sollen beim "Intelligenten Marktplatz" künftig Ware geordert und der Vertrieb an den Abholpunkt Heidelberger Straße 41 in Haag organisiert werden. Der Gemeinderat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls damit beschäftigt.

Marko Jeftic und seine Helferin Azra Dania sind vom StartUp-Unternehmen Ciconia Software aus dem Fachbereich Wirtschaftsinformatik der Universität Mannheim. Danyel Atalay kommt von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises. Im Pilotprojekt "Intelligente Marktplätze" hatten sie im Schönbrunner Ratssaal 25 Besuchern den Prototyp des künftigen Einkaufsprogramms vorgeführt.

In Anlehnung an Tante-Emma-Läden heißt es "Emmas App". Während in der anderen Pilotprojektgemeinde Spechbach die Präsentation bereits am 12. Juli erfolgte, erhielten die Schönbrunner am Montag die nach dem Spechbacher Termin bereits überarbeitete neue Version des Programms.

In drei Arbeitsgruppen aufgeteilt fanden die "Test-Äpper" - so Bürgermeister Jan Frey - durchaus noch weiter Verbesserungswürdiges. So stieß erst einmal auf Unverständnis, warum man sich beim Bestellen von Waren erst für eines der aufgelisteten Partnerunternehmen entscheiden müsse, bevor man an die Auswahl der Produktgruppen und Waren komme.

Das habe mit den Kooperationsverträgen zu tun, die für jeden Abholpunkt unterschiedlich sind. Langfristig sei ja daran gedacht, dass es mehr als nur zwei Abholstandorte (in Spechbach und vorerst nur in Haag für Schönbrunn mit seinen fünf Ortsteilen) geben werde.

Gruppenarbeit für die "Test-Äpper: Unterstützt von App-Mitentwickler Marko Jeftic (Mitte) probierten Schönbrunner Bürger die aktuelle Version des Warenbestell-Programms "Emmas App" aus. Foto: Felix Hüll

Jeftic und Atalay erinnerten daran, dass mit diesem "Crowd my region"-Projekt die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum verbessert werden soll. Ohnehin anfallende Fahrten von Pendlern oder Geschäften sollen intelligent durch das System aufeinander abgestimmt genutzt werden, um Waren von einem Geschäft zu einem Abholpunkt in der Gemeinde zu bringen.

Dort könnte zudem ein örtlicher Treffpunkt entstehen, begleitet etwa von Kaffeeausschank und Sitzgelegenheit. Durchaus gewollt ist mehr Frequenz für ein bestehendes Geschäft wie etwa das der Haager Familie Göllner.

Die Tester erhielten Fragebögen zur App und konnten selbst Bemerkungen notieren. Gut eine Stunde hatten sie Zeit, um eine Modellversion der neuen App auf von Jeftic mitgebrachten Smartphones oder den eigenen Geräten zu bedienen. Übungsaufgabe war, Schokoriegel im (dem System bereits angeschlossenen) Aglasterhausener Supermarkt zum Schönbrunner Abholpunkt zu bestellen.

Diskutiert wurden Entfernungsangaben, Übersichtlichkeit von Produkten und Preisen, die Abfolge innerhalb der Filterfunktionen, dabei teils irreführende oder missverständliche Begriffe und die Logik beim intuitiven Bedienen des Programms.

Azra Dania und Jeftic (Mitte) notierten die Anregungen und wollen sie bis Herbst in die App einarbeiten. Foto: Felix Hüll

Jeftics Assistentin Dania notierte, und der App-Entwickler erklärte, bis Herbst werde die App nochmals überarbeitet.

Bevor die Diskussion jedoch auszuufern drohte, schaltete sich Bürgermsiter Frey ein: "Wir sollten das nicht zu kompliziert werden lassen. Man kann auch noch nach dem Start sehen, ob man hier und da noch etwas verfeinern muss. Leut’, lasst uns das im Kleinen beginnen" dränge Frey auf eine handhabbare Arbeitsgrundlage für den App-Entwickler.

Wichtig sei, dass das Projekt bald an den Start gehe - Interesse daran habe inzwischen auch der Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt bekundet - die Bürgermeister Guntram Zimmermann (Sprechbach) und Frey sind dort jetzt zu einem Informationsabend eingeladen.