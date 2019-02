Die "Igelsbacher Meckis" basteln in der Sängerhalle für die Fastnachtsumzüge bzw. die Frauen der Gymnastikgruppe basteln, die Männer des MGV sind für den Wagenbau zuständig, gesellen sich aber oft mit an den Tisch. Mit dabei der Vorsitzende des MGV Karlheinz Walter (7.v.l.) und Ehefrau Elke, Gruppenleiterin der Gymnastikgruppe (2.v.l.). Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Igelsbach. "Ei da könnt’ man mal mitmachen", sagte Ernst Müller senior im Jahr 1970. Und schon war es passiert: Unter dem Motto "Den Führerschein behalten wir, drum sind wir mit dem Radel hier" radelte der MGV Igelsbach kurz drauf erstmals bei den Fastnachtsumzügen in Eberbach und Hirschhorn mit. Und seither sind sie immer dabei. So in etwa muss es laut dem MGV-Vorsitzenden Karlheinz Walter gewesen sein. "1978 haben wir, die Igelsbacher Gymnastikgruppe, den MGV vertreten", erzählt Elke Walter, Ehefrau des MGV-Vorsitzenden und Gruppenleiterin der Gymnastikgruppe. Die Männer konnten in dem Jahr wegen Umbaumaßnahmen im Sängerheim nicht. Und da es den Frauen so viel Spaß gemacht hat, zogen sie dann im Jahr drauf immer beide zusammen los, der MGV und sein "Hofballett". Und so blieb es bis zum vergangenen Jahr; zwei Gruppen, oft zwei unterschiedliche Themen, die Männer meist auf dem Wagen und die Frauen als Fußvolk hintendran. 2018 vereinten sich die beiden Gruppen zu den "Igelsbacher Meckis".

Karlheinz Walter ist seit 1970 im MGV, der 1950 gegründet wurde und derzeit 103 Mitglieder hat (davon 16 Aktive). "In unserer Grundschule gab es einen besonderen Lehrer, Wilhelm Hoffmann. Der war Dirigent und jeder wurde zum Singen zwangsverpflichtet", erzählt er lachend. Der "sehr lebhafte Verein" organisiert auch jährlich eine Weihnachtsfeier, Theaterspiel, Waldfest und Fasching "mit Tanz und Show-Einlagen". Seit Mitte der 1970er Jahre ist der 65-Jährige Walter auch bei den Faschingsumzügen dabei. "Die Traktoren wechseln immer wieder, aber alle sind aus Igelsbach". Der Schlachtruf "Igau, Igau, Igau" fiel Walter "plötzlich mal im Jahr 2000 bei den Vorbereitungen ein". "Igelsbach, Igel, Helau, Igau...", so ergab sich das. Und die Meckis kommen von den Igeln, Igelsbacher Meckis.

Die Igelsbacher Meckis haben sich im vergangenen Jahr natürlich Igelkostüme angeschafft. "Rot-weiß-kariertes Hemd, dunkle Arbeiterhose, Perücke ... das bleibt auch so in diesem Jahr", erklärt Elke Walter. Dazu wird es ein Motto geben. Wie das in diesem Jahr lautet, wird nicht verraten. Nur einen kleinen Tipp gibt es: "Es wird schön und lecker".

In den vergangenen Jahren waren MGV und Gymnastikgruppe schon als Clowns unterwegs, sie hatten Themen wie Mülltrennung, Kartenspiele oder "Wir wollen a Gas". (Bei Letzterem ging es um die Gasleitung in Eberbach; "Wir fühlen uns immer ein wenig wie in einer Enklave im hessischen Igelsbach). Während es bei den Damen "nie politisch" wurde, gab es bei den Männern schon politische Themen; wie etwa bei der Euroeinführung "Trittin - tritt ihn". Einmal bezogen sie sich auf einen Brand in Igelsbach, bei dem die Feuerwehr Probleme mit dem Löschen hatte: "Stellt euch vor es brennt irgendwo, doch leider war kein Wasser do".

Erstmals mit neuem Namen beim Eberbacher Umzug im vergangenen Jahr: Die Igelsbacher Meckis. Archivfoto: Martina Birkelbach

Im Jahr 2014 machte die Gymnastikgruppe einen Ausflug nach Mallorca. Im Folgejahr zog es die Männer dorthin und sie trafen den "Schäfer Heinrich (bekannt aus der Serie Bauer sucht Frau). "Da stand natürlich das Motto für 2016 fest", sagt Karlheinz Walter lachend. Die Frauen waren als "Schäfchen Chantal" auf Tour, die Männer als "Schäfer sucht Schäfchen". Im vergangenen Jahr war die stolze Anzahl von 42 Teilnehmern als "Igelsbacher Meckis" bei drei Umzügen dabei: Hirschhorn, Eberbach und Neckargemünd. Seit vier Jahren machen die Frauen in Neckargemünd mit, seit vergangenem Jahr sind auch die Männer dort vertreten.

Unsere Gymnastikgruppe besteht zurzeit aus etwa 40 Personen", sagt Elke Walter. Dabei sind nicht nur Frauen der MGV-Männer, jeder kann mitmachen, auch kleine Kinder kommen. Für die Umzüge gilt das Gleiche: "Jeder kann mitmachen, man muss nicht im MGV oder in der Gymnastikgruppe sein". Elke Walter: "Hauptsache man hat Spaß an der Fastnacht und ist teamfähig. Bei uns gibt’s keinen Chef, jeder hat Mitspracherecht".

Der MGV Igelsbach beim Fastnachtsumzug im Jahr 1970. Fotos: MGV Igelsbach/Repro: RNZ

Im Januar haben die Igelsbacher Meckis begonnen, den Wagen herzurichten. Immer samstags treffen sich alle an der Sängerhalle. Die Frauen haben früher viel genäht, heute basteln sie mehr.

In diesem Jahr werden bei den drei Umzügen etwa die Hälfte der Männer auf dem Wagen mitfahren, der Rest läuft ebenso wie die Frauen.

Der jüngste Teilnehmer ist vier Jahre alt, der älteste 70, "aber es sind keine Grenzen nach oben oder unten gesetzt." Der Umzugswagen ist übrigens ein "First-Class-Wagen mit einem Stern; mit Campingtoiletten- und Hochleistungsmusikanlage sowie mit einem Grill".

"Spaß macht der ganze Fasching in Igelsbach", sind sich Elke und Karlheinz Walter einig. "Die Gruppenarbeit, die Vorbereitungen, alles macht Spaß. Und wir freuen uns, wenn die Zuschauer "Igau, Igau, Igau" rufen. Die Gemeinschaft ist super - Jeder bringt Ideen mit ein, jeder bringt sich selbst mit ein."

Das Motto des MGV Igelsbach beim Umzug im Jahr 1970: "Den Führerschein behalten wir, drum sind wir mit dem Radel hier".

Info: Wer bei den Umzügen der Igelsbacher Meckis mitmachen will, kann sich einfach bei Elke und Karlheinz Walter unter Telefon (0 62 71) 52 78 melden.