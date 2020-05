Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Hallo liebe Jugendlichen der weiterführenden Schulen, Hallo liebe Kinder der Klasse 4", begrüßt Hartmut Quiring bestens gelaunt online die Schüler auf einem seiner frisch produzierten Videos auf YouTube. "Wir machen hier LTTA, Learning Through The Arts – Lernen durch die Künste", erklärt er vor seinen heimischen Wänden sitzend. Was folgt, ist ein etwa fünfminütiger Dreh mit bekannten Szenen aus Eberbach, untermalt vom singenden und musizierendem (Gitarre und Klavier) Lehrer. Zu seinem Ohrwurm-Song "Ich sehe nur Deine Augen" gibt’s Erläuterungen, wie Schüler ihre Grammatikübungen zu diesem Liedtext zu Hause meistern können und "hoffentlich, ganz nach der Idee des Lernens durch die Künste, den Stoff auch nicht mehr so schnell vergessen".

"Wenn wir Musik mit Sprache verbinden, nutzen wir den Unterricht nachhaltiger, zeiteffizienter und haben noch mehr Lernfreunde", ist Quiring überzeugt. Da er das in Coronazeiten nicht im Klassenzimmer vermitteln kann, hat er die Videos produziert. Neben dem "Hauptvideo" gibt es noch weitere: vereinfachte Versionen für Grundschüler, "Deutsch als Zweitsprache", "Erklärvideos zum deutschen Satzbau" und "Einsingübungen". Letzteres eignet sich für alle Menschen. Die Übungen "fördern die Stimme, die körperliche Beweglichkeit und das Musikgehör; und sie tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei – sie eignen sich auch gegen einen Corona-Koller".

Seit über 20 Jahren ist Quiring leidenschaftlicher Musiklehrer, seit über zehn Jahren ist er am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) tätig. Musische Sprachförderung für eine VKL-Klasse (Vorbereitungsklasse) an der Dr. Weiß-Grundschule kam vor zwei Jahren dazu, seit diesem Schuljahr ist er noch an der Gemeinschaftsschule für Musikunterricht, teilweise mit Sprachförderung, zuständig.

Hintergrund Das Konzept von LTTA "Learning Through The Arts" erklärt Hartmut Quiring so: "Künstler, die einen Sinn für Schule haben, gehen zusammen mit Lehrkräften, die einen Sinn für Kunst haben, in den Fachunterricht der Lehrkräfte und durchdringen den Unterricht gemeinsam mit künstlerischen Methoden". (mabi)

Zu den Grammatik-Übungen "für zu Hause" mit dem Song über "unsere neue Situation" kam es am Samstagnachmittag, 25. April, zwei Tage vor Einführung der Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Quiring: "Es war sonnig, und ich befand mich eigentlich gerade auf einer kleinen Radtour durch das Neckartal, um dem Bewegungsmangel, der mit der Homeoffice-Zeit in mein Leben kam, ein bisschen mit schönen Erlebnissen entgegenzuwirken." Er bekam einen Anruf von Dr. Petra Weingart, der Leiterin des Lehrer-Künstler-Netzwerks LTTA, an welches das HSG seit diesem Schuljahr auch angeschlossen wurde, "als erste LTTA-Schule Baden-Württembergs übrigens". Weingart suchte LTTA-Künstler, die eine Unterrichts-Einheit für verschiedene Jahrgangsstufen von der ersten Klasse bis hoch zur Mittelstufe der weiterführenden Schule ("in meinem Fall das Lernen anderer Unterrichtsfächer durch meine Kunstsparte Musik") für das Internet, also für das Homeschooling, erstellen könnten. Laut Quiring ist es wegen des Urheberrechts sehr umständlich für den Unterricht aufbereitete Musikstücke ins Internet zu stellen. "Mit selbst geschriebenen Liedern kann man all diesen Aufwand umgehen, man braucht nur Ideen", sagt er. Und diese kommen ihm eigentlich am besten, wenn er alleine in der Natur Fahrrad fährt.

Die Situation war also perfekt: "Noch am gleichen Nachmittag setzte ich mich auf eine Bank in die Abendsonne und begann, den Liedtext zu schreiben, in dem ich Eindrücke verarbeitete, die ich in den Tagen zuvor gesammelt hatte." "Ich seh‘ nur deine Augen" sollte das Lied heißen und spielt natürlich auf die neu kommende Pflicht an, beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr Mund und Nase zu bedecken, "wie unser Ministerpräsident wenige Tage zuvor in der Tagesschau zitiert worden war".

Doch für einen möglichst guten Grammatik-Lerngegenstand – "die Aufgabe I sollte eine Verbflexionsübung werden" – musste das sogenannte "lutherische e" wieder an die Ich-Form des Prädikats gehängt werden, auch wenn die Melodie das gar nicht so sehr wünscht. "Ich sehe nur deine Augen" heißt sie nun, Quirings kleine Erzählung, die fast nur aus Hauptsätzen besteht, die größtenteils mit dem Subjekt beginnen "für die Aufgabe II, einer Syntax-Übung nach dem neuerdings in den Bildungsplan der Sekundarstufe eingegangenen Feldermodell des deutschen Satzbaus".

Am Sonntag begann Quiring mit dem Einspielen und hoffte, am Montag, pünktlich zur Einführung der Maskenpflicht fertig zu sein. Doch weit gefehlt: Vierzehn Tage sollten insgesamt ins Land gehen, bis alle niveaudifferenzierenden Arbeitsblätter, vier Videos für verschiedene Sprachniveau- bzw. Klassenstufen, ein Liedeinstudierungsvideo mit Stimm- und Gehörbildung sowie drei Lehrvideos über den deutschen Satzbau fertig waren.

Am Freitagabend, 8. Mai, gingen die acht Videos nun online und wurden teilweise miteinander verlinkt.

Info: Die Videos können aufgerufen werden, indem man bei YouTube "musischer Deutschunterricht" eingibt. Die Arbeitsblätter sind jeweils unterhalb der Videos in YouTube verlinkt. Links zu Grundschul-Videos und den übrigen Filmen/Tutorials stehen darunter. Informationen zu "LTTA" gibt’s unter www.ltta.de.