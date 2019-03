Eberbach. (by) "Einen Landessieger hatten wir am Hohenstaufen-Gymnasium noch nie", freut sich Lehrerin und Badminton-Betreuerin Ute Petermann. Am Donnerstag überreichte Schulleiterin Anja Katzner den jungen Sportlerinnen und Sportlern die von Ministerin Dr. Susanne Eisenmann unterschriebenen Urkunden. Mit einem ersten Platz durch die Jungen und zwei zweite Plätze durch die Mädchen war das HSG beim Landesfinale von "Jugend trainiert für Olympia" in Heubach (Ostalb) überaus erfolgreich.

Für die Mädchen der Wettkampfklasse I war es in dieser Besetzung die siebte und letzte Teilnahme. Die jungen Abiturientinnen Judith Richter, Jana Hanke, Selina Melcher, Leonie Hanke und Lisa Keissner wurden wie im Vorjahr zweite im Landesfinale.

Ebenfalls Platz zwei, wie im Vorjahr, gab es für die Mädchen der Wettkampfklasse III aus der Klasse 8a bei ihrer inzwischen dritten Teilnahme. Clara Hellmuth, Nayeli Swarat, Valentina Heil und Emilia Bode mussten sich nur einer Mannschaft geschlagen geben. Als Einzelspielerin einmal mehr ungeschlagen blieb dabei Clara Hellmut.

Von Null auf Hundert starteten die Jungs aus der Klasse 7a durch. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme siegten Tim Keissner, Marc Völker, Lukas Herfter, Maximilian Weber und Giacomo Martin in der Wettkampfklasse IV beliebig im Landesfinale. "Schade, dass es hier kein Bundesfinale gibt, bedauert Petermann.

Ein "Grund" für die Erfolge ist Markus Hanke. Der Rektor der Realschule, als Schüler selbst Teilnehmer am Bundesfinale, ist Trainer der TVE-Badmintonabteilung. Sein Ziel ist es, eine gemischte Mannschaft - drei Mädchen und drei Jungen - ins Bundesfinale zu bringen. Eine gute Nachricht hatte Ute Petermann noch: Das Landesfinale 2020 findet in Eberbach statt. Mit ihrer Klasse sollten sich die HSG-Teams dafür qualifizieren.