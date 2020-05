Eberbach. Mit Hesses "Steppenwolf", E..T.A. Hoffmanns "Der goldne Topf", Goethes "Faust I" und dem Leitthema Lyrik "Reisen – Deutschsprachige Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart" werden sich am kommenden Mittwoch, 20. Mai, beim Deutsch-Abitur auch die Abschlussschüler des HohenstaufenGymnasiums herumplagen.

Die Prüfungstermine wurden dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben. Eigentlich starten die landesweit abgehaltenen Tests schon am Montag, 18. Mai, mit Spanisch. Es folgen, Englisch (Montag, 25. Mai), Mathematik (26.), Französisch (27.), Geschichte, Gemeinschaftskunde, Biologie, Chemie, Physik, Sport, Musik und Bildende Kunst (alle 28.) sowie Latein (29. Mai). Alle Prüfungen beginnen einheitlich um neun Uhr. Mündliche Abiturprüfungen sind zwischen dem 20. und bis 29. Juli geplant.

Im Regierungsbezirk Karlsruhe gehen 11.872 Schüler an den Start, darunter 7.783 an den allgemein bildenden Gymnasien und 4.089 an den beruflichen Gymnasien. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bei den allgemein bildenden Gymnasien rund neun Prozent weniger Abiturienten dieses Jahr, an den beruflichen Gymnasien 3,8 Prozent weniger. Die Schüler konnten aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bis Montag, 11. Mai , wählen, ob sie am Haupttermin oder am Nachtermin vom 16. bis 25. Juni an den Prüfungen teilnehmen. Nachtermine gibt es in jedem Jahr, zum Beispiel, wenn Schüler erkranken. Neben dem regulären Nachtermin gibt es 2020 einen weiteren Nachtermin vom 2. bis 10. Juli.

Die mündlichen Prüfungen finden für alle Schüler in den gleichen Zeiträumen statt: Für die allgemein bildenden Gymnasien zwischen 20. und 29. Juli, und für die beruflichen Gymnasien in der Zeit vom 21. bis 28. Juli.