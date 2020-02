Wegen des Hochwassers werden die letzten Autos am Neckarlauer in Eberbach abgeschleppt. Foto: fhs

Eberbach. (mabi) Nach dem Hochwasser soll der Neckarlauer laut Ordnungsamt am heutigen Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr "zum Feierabend hin" wieder zum Parken freigegeben werden. Derzeit reinigen Mitarbeiter des Bauhofs noch die Unterführungen.

Update: Donnerstag, 6. Februar 2020, 11.15 Uhr

Eberbach. (by) Da ist Eberbach noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das Hochwasser überflutete zwar den Neckarlauer und die Unterführungen zur Stadt, doch blieb die Bundesstraße – lässt man das Regenwasser von oben außen vor – noch einmal trocken. Und das soll laut Prognose der Hochwasservorhersagezentrale auch so bleiben. Demnach wird der Höchststand heute gegen 21 Uhr erwartet: 6,30 Meter an der Schleuse Rockenau, was 5,60 Meter am Neckarlauer entspricht. Damit fehlen noch gut 20 Zentimeter bis zur B 37. Auch am zweiten kritischen Punkt, der Itter, kann Entwarnung gegeben werden. Zwar musste der Itterstausee seit heute Früh immer wieder geöffnet werden, doch führte dies nicht zu einem Überschwappen auf die Umgehungsstraße, die Landesstraße 2311

Update: 4. Februar 2020, 17.30 Uhr

Eberbach/Hirschhorn. (fhs) In den Morgenstunden des Dienstags soll das Hochwasser zwischen Eberbach und Neckargemünd den Höchststand erreichen. Voraussichtlich ist an der B37 bei Eberbach und an der Kreisstraße K4200 bei Rainbach zwischen dem Dorf und dem Hollmuthtunnel mit Sperrungen und Umleitungen zu rechnen.

Im Laufe des Montagvormittags veränderten sich die Prognose-Pegeldaten der Hochwasserschutzzentrale ständig nach oben, berichtet Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold. Die Uferstraße in Hirschhorn ist seit Montagmittag gesperrt und bereits überspült.

Sollte der Pegel in Hirschhorn weiter als sechs Meter steigen, läuft auch der Keller des Bürgerhauses wieder voll, was Auswirkung auf die dort stattfindenden Faschingsveranstaltungen hätte. Auch der Sportplatz direkt am Neckar ist betroffen, die Vereine – FC Hirschhorn und die HCV Lachsbachperlen – sind bereits informiert.

Auch in Eberbach war der Parkplatz direkt am Neckar gesperrt worden. Nach der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe ist am Montag, 3. Februar gegen 24 Uhr mit einem Wasserstand von 5,90 Meter am Pegel Rockenau bzw. knapp 5,20 Meter am Neckarlauer zu rechnen. Der weitere Verlauf ist derzeit nicht angezeigt, von der Prognose her ist die Kurve ansteigend eingezeichnet.

In Eberbach hat sich am Montagnachmittag die Stadtverwaltung darauf eingestellt, möglichst flexibel auf die Nachmittagsvorhersage reagieren zu können. Die Parkplätze auch entlang der B 37 sind gesperrt worden. Ob es zu einer Umleitungslösung durch die Innenstadt kommen muss, wird sich im Laufe des Montagnachmittags nach Angaben der Hochwasserzentrale des Landes ergeben, erklärte auf Nachfrage Eberbachs Ordnungsamtsleiter Rainer Menges.

Ersatzparkplätze gibt es an der Güterbahnhofstraße (unterhalb und gegenüber der Stadtwerke), sowie am Parkplatz "Grüner Baum".

Weitere Infos über den aktuellen Hochwasserverlauf am Neckar und seinen Nebenflüssen gibt es bei der Hochwasser-Vorhersagezentrale in Karlsruhe sowie über das Hochwasser-Infotelefon bei der Stadt Eberbach unter der Telefonnummer 06271/87333.

Update: 3.2.2020, 14.50 Uhr