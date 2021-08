Heute geht es wieder in die Eifel: Die „Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar“ packt an der Rockenauer Festhalle einen der Hilfstransporter voll. Schutthaufen und Trümmer liegen den Helfern zufolge noch in vielen der überfluteten Dörfer. Fotos: Christofer Menges/privat

Von Christofer Menges

Eberbach-Rockenau. "Guck mal, da kommen die Heidelberger! Und mit wie vielen Autos die kommen! Das ist ja der Hammer": Die Freude sprudelt Birgit bei der Ankunft in Ahrweiler aus der Stimme, sie rennt auf die Fahrzeugkolonne zu, begrüßt die Helfer, am Straßenrand ein Trümmerfeld. Sandra Wäsch, die von Rockenau aus Hilfstransporter in die überfluteten Gebiete in der Eifel organisiert, hat Szene gefilmt. "Bisher habe ich immer gehört: Wir sind so froh, dass es euch gibt", sagt Wäsch. "Überall in den Fenstern hängen Fetzen mit ,Danke’ und Herzchen", sagt Ulli Karwath, die bei der Flutopferhilfe ebenfalls mit anpackt.

Denn in und um Ahrweiler gibt es noch viel zu tun, "Im Vergleich zu vor zwei, drei Wochen ist das eine andere Welt, aber trotzdem liegt überall noch Schutt, in jedem Haus ist noch Katastrophe", sagt Michael Gabler und zeigt ein Foto aus einer Wohnung im zweiten Stock, in der das Wasser bis 40 Zentimeter unter der Decke stand. Dabei fehlt es den freiwilligen Helfern an vielem. Auf Unterstützung von Behörden können sie nicht bauen. Bei vielen macht sich Ernüchterung und Unmut breit. Vieles sei unkoordiniert, Meldeketten und Dienstwege seien zu lang, Helfer teils zur Untätigkeit verdammt. "THW und DRK sind zwar vor Ort, aber warten, bis sie von ihren Vorgesetzten gesagt bekommen, was sie tun können", berichtet Gabler, "die würden gerne, können aber nicht."

Entsprechend hängt vieles an den Privaten. Doch für eine Bitte an die Bundeswehr nach einem festen Zelt, in dem die Helfer im Freiwilligenstützpunkt in Ahrweiler essen können und das Material trocken bleibt, habe er in Berlin angerufen, sei ans Landesoberkommando verwiesen worden, von dort nach Koblenz. Anfang August war das. Ein Zelt haben die Helfer immer noch nicht. Ähnlich lief es mit dem Krisenstab in Rheinland-Pfalz: "Wir sind dran", hält Gabler ernüchtert einen Mailausdruck von vor Wochen hoch. Seither habe er nichts mehr gehört. Am Telefon gehe keiner ran.

"Die Leute übernachten im Auto oder in mitgebrachten Zelten. Die Helfer haben keine Duschen. Da wurden Chemikalien und Fäkalien angespült und die können sich außer mit Kaltwasser nicht waschen", sagt Gabler. Immerhin gibt es Dixi-Klos. Aber Unmut gibt es aber auch, weil das DRK seine Essensausgabe für die Helfer auf die Zeit von 12 bis 14.30 Uhr eingeschränkt habe. "Da kann sich doch keiner dran halten", sagt Gabler, "da sitzt man zusammen, tauscht sich aus, was man braucht, redet sich, was man erlebt hat, von der Seele, zwischendrin wird schnell ein Transporter abgeladen.. Die Privaten kriegen Steine in den Weg gelegt", ärgert sich Gabler. Dabei seien sie, was schnelle, unbürokratische und flexible Hilfe angehe, effizienter. Offizielle Stützpunkte stünden dagegen teils leer.

Die Helfer fürchten auch dass die Hilfe für die Flutopfer angesichts anderer Themen aus dem Blick gerät. Dabei gibt es ihnen zufolge noch unversorgte Dörfer und Menschen "Vor zwei Wochen sind wir durch ein Dorf gefahren, die waren froh, dass endlich mal ein Auto mit Medikamenten und Wund- und Heilsalbe kam, das haben wir nur durch Zufall entdeckt", berichtet Sandra Wäsch. "Eine Türkin saß in einer verwüsteten Wohnung ohne Essen, die hatte nicht mitbekommen, wo sie etwas zu essen bekommen kann", sagt Gabler. "Dazu hatte sie vor vier Monaten ihren Mann verloren. Das Schreiben, dass sie endlich den Badewannenlift zurückgeben solle, bekam sie aber pünktlich am 4. August", ärgert sich Karwath.

Die "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar", wie sich die Gruppe inzwischen nennt, macht dennoch weiter. Jetzt bringen die Helfer selbst organisierte Zelte mit. Der Stützpunkt der Freiwilligen in Ahrweiler ist gewachsen, hat inzwischen eine Fahrradwerkstatt, einen Waschsalon, einen Werkzeugverleih und eine Gemeinschaftsküche. Was es auf die Schnelle nicht gibt, wird selbst gebastelt, etwa schon jetzt für Herbst und Winter aus alten Autostandheizungen Notheizungen in Kisten. "Wir haben da ein paar McGyvers, die aus nichts was machen", sagt Gabler. Für den Leiter des Stützpunkts in Ahrweiler hat er vor kurzem auch einen ausrangierten Feuerwehrtransporter organisiert.

Am heutigen Samstag rollt die nächste Hilfskolonne vom Neckar in die Eifel. Um 5.30 Uhr sammeln sich die Helfer am Eberbacher Neckarlauer. Diesmal haben sie sogar einen Bagger und einen Radlader dabei. Mit dem Bagger wird der Rockenauer Frank Wäsch Trümmer räumen. Auch Trocknungsgeräte, Powerbanks, Handies, Heizelemente und Werkzeug sind im Gepäck.

Gesammelt wird weiterhin. "Fahrräder sind für die Leute überlebensnotwendig", sagt Sandra Wäsch. 500 Holzpaletten werden benötigt, Würmerfarmen, um verseuchte Erde für Hochbeete zu rekultivieren, Planen und Arbeitskleidung für Frauen fehlen. Die Hilfe soll weiter rollen.

Info: "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar", Spendenkonto Frieder Pabst, IBAN DE94672917000000597210, Stichwort "Fluthilfe 2021", Kontakt Michael Gabler (0159) 01988544