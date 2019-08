Von Jürgen Hofherr

Waldbrunn. Während alle vergangene Woche unter der Hitze stöhnten, zogen Verwaltungsmitarbeiter - unterstützt von Bauhofmitarbeitern - vom Rathaus in ein Provisorium im ehemaligen Gasthaus Linde in Schollbrunn um. Während die Arbeitsplätze im Rathaus in Strümpfelbrunn saniert werden, finden die Bürger "ihre" Verwaltung voraussichtlich 15 Monate lang im Interimsrathaus.

Alle Rathaus-Mitarbeiter hatten in den Tagen vor dem Umzug aussortiert und Kisten gepackt. Wo Akten noch bis unmittelbar vor dem Transport benötigt wurden, packte man in der Umzugswoche die restlichen Unterlagen in Umzugskarton und los ging es von Strümpfelbrunn nach Schollbrunn.

Unterstützt durch ein Umzugsunternehmen sowie den Bauhof der Gemeinde schleppten Bauamt, Rechnungsamt, Hauptamt, Bürgerbüro, Sekretariat und Bürgermeister Markus Haas Kiste um Kiste von einem Ortsteil in den anderen, räumten dort angekommen alles wieder in die dafür vorgesehenen Schränke, Regale oder Schubladen.

Trotz der Tropenhitze und dank vieler Getränke schaffte man gemeinsam den Umzug in der geplanten Zeit. Neben den Akten musste auch die technische Infrastruktur inklusive Computernetzwerk und Telefonanlage neu installiert werden.

Zu guter Letzt befestigten die Mitarbeiter des Bauhofs noch das "neue" Rathausschild über der Eingangstür des Gebäudes in der Talstraße 2.

Wird man dort auch keine Getränke ausschenken, so will man die Bürger entsprechend der Historie des Gebäudes herzlich empfangen und als moderne Dienstleistungsverwaltung für die unterschiedlichen Belange parat stehen, versprach Bürgermeister Haas.

Seit 29. Juli befindet sich die Verwaltung nun im Interimsrathaus, die Öffnungszeiten, Mailadressen und Telefonnummern bleiben bestehen.

