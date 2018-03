Hirschhorn. (MD) "Der Pächter hat gekündigt", hieß es am Rande der letzten Stadtverordnetenversammlung über das Hirschhorner Schlossrestaurant. "So stimmt das nicht", stellte Andreas Schweitzer auf Nachfrage klar. Im Juli 2011 übernahm er zusammen mit seiner Lebenspartnerin das renommierte Restaurant, das zuvor fast ein Jahr lang leer gestanden hatte. Die Beiden hatten große Pläne, der Betrieb lief laut Schweitzer auch recht gut an. Zumal er kräftig in die Räumlichkeiten investiert habe.

Doch bald zeigten sich Schwierigkeiten. In der ersten Saison habe man das Haus mit seinen 25 Hotelzimmern noch bis Silvester geöffnet gehabt. Allerdings hätten sich in der kalten Jahreszeit vermehrt Übernachtungsgäste darüber beschwert, dass ihre Zimmer nicht warm genug seien und sie wegen der darin herrschenden niedrigen Temperaturen nicht schlafen könnten. Folglich schloss man in den Folgejahren bereits im Spätherbst. "Denn was soll ich machen, wenn die Gäste hier übernachten, wegen der Zimmermängel aber kein Entgelt bezahlen?", sagte Schweitzer im Gespräch.

Die Monate, in denen man bis zum jeweils folgenden Frühjahr geschlossen gehabt habe, seien umsatzmäßig auch in "starken" Sommermonaten nicht auszugleichen gewesen. Zwar sei vom dafür zuständigen Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen immer wieder mal eine Verbesserung vor allem der Heizanlage angekündigt worden. Doch genauso regelmäßig habe die in Wiesbaden ansässige Behörde diese Renovierungsmaßnahmen wieder verschoben.

Zwar sollten jetzt die Arbeiten tatsächlich starten. Aber eine weitere monatelange Schließung habe man nicht auch noch stemmen können. Und eine außerordentliche Kündigung des über die Dauer von 15 Jahren laufenden Pachtvertrages sei in dem Papier nicht vorgesehen gewesen.

"Wir wollten nicht in die Insolvenz gehen", stellte Schweitzer klar. Folglich habe man sich mit dem Landesbetrieb auf eine Aufhebungsvereinbarung geeinigt. Nun sind seit Monaten die Türen des Restaurants wieder geschlossen. Beruflich will das bisherige Pächterpaar in der Branche bleiben. Man habe bereits mehrere Angebote zur Übernahme eines gastronomischen Betriebes in Darmstadt erhalten. Von dort kamen die Gastronomen vor über sechs Jahren auch an den Neckar.