Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Unter dem Motto "Klimawandel über all – heiß wird auch der Carneval" wird sich am Sonntag, 23. Februar, der riesige Gaudiwurm durch die Straßen und Gassen von Hirschhorn bewegen. Der Fastnachtsumzug unter der Regie der Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter – unter Leitung des Präsidenten Klaus-Jürgen Ehret und der beiden Vizepräsidenten Peter Layer und Axel Leippe – wird geplant und realisiert von Zugmarschall Matthias Denner. Aufstellung ist im Höhenweg. Beginn des Umzuges ist um 13.59 Uhr ab Ecke Ersheimer Straße/Schönbrunnerstraße (Brückenkopf Ersheim). Weiter geht’s über die Schleusenbrücke und Hauptstraße zum Freien Platz. Dort wird der Fastnachtsumzug von Doris Heckmann und Hans-Jürgen Waibel kommentiert und dort steigt anschließend auch die Open-Air-Disco-Party.

93 Zugnummern wird es geben. Vereine, Gruppen und Gäste haben sich bereits angemeldet; der Anmeldeschluss ist vorbei.

Sieben Mal lassen es Teilnehmer mit Musik krachen: Neben der SFZ-Big Band aus Waibstadt, der Katholischen Kirchenmusik Hirschhorn und dem Fanfarencorps Meimsheim gibt’s Guggemusik von "Agilastra Spiriti" und den "Binemer Schnoogebadscher" auf die Ohren. Außerdem angemeldet sind die Fanfarenzüge Eberbach und Wiesenbach.

Los geht der Gaudiwurm natürlich mit dem Zugleitungswagen der Hirschhorner Ritter. Der HCV Lachsbachperle hat acht Zugnummer angemeldet, gefolgt von den Steinachtaler Flaschenkindern, dem Wohnwagen Rothenberg und "Die Wilde 13 Brombach". Aus Rockenau reist der Club Eulenspiegel mit fünf Gruppen an. Mit dabei sind die "Breitenbronner Lumpen", die "Odewäller Fastnachtsfreunde" als bunte Partyfreaks und die "Faschingsfreunde Wakaba" als laufende Zebrastreifen. Die "Fastnachtsfreunde Schimmeldewog" sind zu Fuß auf Tour, ebenso "Walters Bauernhof und Freunde". "Die Wilden ausm Ittertal" haben ein "R" gesetzt, wo wird nicht verraten.

Fünf Nummern hat die Neckargemünder Karnevalgesellschaft für sich gebucht, acht die SV "Narrhalla" Ober-Hainbrunn. "Die Odenwälder" feiern eine Kult-Party, die "Langenthaler Schmuckerkinder" sind als Holzfäller mit Motivwagen dabei. Igelsbacher Kids machen mit, MGV und Gymnastikclub Igelsbach haben es auf Hörner abgesehen. Mit dabei außerdem die "Neggergärdischer Häxe", die "Junge Union Hirschhorn, Abteilung Fußball", der Skiclub Hirschhorn und die Vierburgenhoheiten der Stadt Neckarsteinach.

Fast 100 Zugnummern sind dabei

"Nur noch kurz die Welt retten" will die Freiwillige Feuerwehr Darsberg und Neckarsteinach und die "Darsberger Hexen" reisen mit oder auf dem Feuerrad an.

Bewundern lassen sich zudem die "Fastnachtsfreunde Kortelshütte", "Pleutersbach & Friends", die "Neckarwimmersbacher Ratze", "KC Querschläger" und "Die Schauspieler". Der Wiesenbacher Carnevalclub "Die Schisslhocker" haben gleich drei Zugnummern, das "Äppelwoiteam Heddesbach" ist dabei, ebenso die "Cooky-Perlen", "Houlärsch Langenthal", "Caipis", der "Stammtisch ewiger Jugend und Glückseligkeit" und der Abiturjahrgang 2020 des Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasiums; letztere haben es auf die 80er abgesehen und "Just want to have fun".

Die Fastnachtsfreunde Eberbach suchen einen Bauplatz, die Handballgesellschaft Eberbach (HGE) hat als Motto "Friday for Freibier" und die Eberbacher Rasselbande ist auf den Spuren von Wilhelm Busch unterwegs. Nach fünf Nummern der Eberbacher KG Kuckuck folgen die Karnevalfreunde Haidebow, der Eberbacher Sportclub, "La Familia" und die Hirschhorner Hexen.

Den Abschluss bilden zwölf Zugnummern der Hirschhorner Ritter: Trommler und Fahnenschwinger, die Wonneproppen und die Minigarde, Showblock "Vaiana", Rasselbande und Solisten, Rhythmix und Millenniums, Prinzengarde, Funkenmariechen, das Prinzenpaar Maike II. und Christian I und der Komiteewagen. Die DLRG folgt am Ende des Umzugs.