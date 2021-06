Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Die "Neckarperle" und ihre Brücken. Nur eine führt über den Neckar, aber allesamt sorgen sie dafür, dass in der Stadt die Baustellen nicht verschwinden. Kein Wunder also, dass das Millionenprojekt Michelbergbrücke vorerst auf Eis gelegt wurde. Eigentlich hätte die Sanierung dieser Gleisquerung in Bahnhofshöhe zeitlich mit dem Neubau der zwei Bahnbrücken in der Langenthaler und der Hainbrunner Straße zusammenfallen sollen: in diesem Sommer. Drei Brücken auf einen Streich! Aber auch die DB ist von diesem Vorhaben abgerückt und baut jetzt zunächst nur die Richtung Hainbrunn gelegene Brücke neu. Verbunden mit einer vierteljährlichen Sperrung der Neckartal-Bahnstrecke. Erst in einem nächsten Schritt von Juli bis November 2023 soll dann die Bahnquerung der Langenthaler Straße folgen. Und mit einer weiteren Streckensperrung einhergehen.

Für Hirschhorn und seine Einwohner, aber auch für die mit Abflauen des Corona-Infektionsgeschehens bald wieder massenhaft in die Stadt strömenden Sommergäste sind mit jeder dieser Großbaustellen monatelange Verkehrsbehinderungen, Umleitungen, Lärm, Dreck und Staus verbunden. Und das unglücklicherweise selbst dann, wenn sich Baustellen wie die an der linken Schleusenkammer, am Wasserkraftwerk und an der Wehrbrücke zum Teil jahrelang hinziehen, ohne dass erkennbar etwas geschieht. Denn Ampeln und Warnbaken bleiben manchmal einfach stehen.

Zu den großen Baustellen im Bereich der Wehrbrücke gesellte sich zuletzt auch eine kleine. Ein Gasleck war zu beseitigen, auch das ein Verkehrshindernis. Foto: Biener-Drews

An der Wehrbrücke ist Hessen mobil jetzt noch mit den Vorarbeiten für die im August geplante grundhafte Sanierung der 40 Jahre alten Konstruktion beschäftigt. Bei halbseitiger Sperrung der über die Brücke verlaufenden Kreisstraße 38 und Ampelschaltung. Gearbeitet wird oberhalb ebenso wie unterhalb an den Pfeilern. Seit Mai sind die Arbeiter hier im Einsatz, die unter der Brücke verlaufende Uferstraße L 3105 musste dafür zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Zum Ärger für alle Verkehrsteilnehmer kam zuletzt auch noch eine durch ein Gasleck verursachte halbseitige Blockade dazu. Zur Reparatur der Leitung musste ein Loch direkt vor den rechten Brückenpfeiler gesetzt werden. Drei Wochen lang wurde in Mannschaftsstärke instandgesetzt. Und dabei steht an dieser Stelle das ganz große Bauen erst in sechs Wochen bevor.

Im Augenblick richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit allerdings vorrangig auf die Baustelle an der Bahnbrücke von anno 1912. Das heißt auf das, was jetzt schon seit Anfang Mai den Verkehr zwischen "Kreuz", Supermarkt und allem weiteren in der Straße nach Hainbrunn blockiert und den Anwohnern das Leben schwer macht. Gebäude, die dem geplanten Stahlbeton-Bauwerk mit Sandsteinverblendung im Wege waren, ereilte schon letztes Jahr die Abrissbirne. Seit März läuft die Baustelleneinrichtung mit Gehölzrückschnitten. Der Verkehr fließt überwiegend halbseitig und ampelgeregelt. An einem "verkehrsärmeren verlängerten Wochenende im Juli", so die DB, voraussichtlich vom 9 bis 12., wird dann allerdings die alte Eisenbahnquerung durch einen Autokran geschleift. Dann ist die Hainbrunner Straße komplett gesperrt.