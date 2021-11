Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Die Betriebserlaubnis für das Wasserkraftwerk Hirschhorn wurde dieser Tage erneuert (siehe unten). Nach elf Monaten Stillstand darf die Ökostrom produzierende Anlage der Neckar-AG ihre Turbine wieder anlaufen lassen. Allerdings nur eine von zweien. Denn die Entnahme von Neckarwasser wurde vom zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt begrenzt und vor den Turbinen im Anströmbereich muss eine elektrische Fisch-Scheuch-Anlage betrieben werden, damit Fische durch den Turbinen-Betrieb nicht zu Schaden kommen.

Lässt sich mit dieser bis Ende November 2023 festgeschriebenen Restriktion in Hirschhorn auch weiterhin Ökostrom für 7 000 Haushalte jährlich produzieren? Nein, antwortet die EnBW auf unsere Anfrage. "Der Betrieb von nur einer von zwei Turbinen bedeutet eine verringerte Stromproduktion. Die installierte Leistung beträgt zwar nach wie vor 5 Megawatt, von denen uns aber derzeit nur etwa ein Viertel zur Verfügung steht". Umgerechnet auf Haushalte bedeute dies die (rechnerische) Deckung eines Strombedarfs von künftig nur noch etwas unter 2 000 Haushalten.

"Der Wegfall von Erzeugungsleistung aus einer regenerativen Energiequelle ist grundsätzlich bedauerlich und vor allem im Rahmen der Diskussion um den Klimawandel und dem Ausbau an Erneuerbaren Energien ärgerlich", schreibt die EnBW, die an der Neckar-AG zu 80 Prozent beteiligt ist. "Diesen Zustand möchten wir ändern". Ziel sei es, die zweite Turbine ebenfalls wieder in Betrieb nehmen zu können. Ob und wann dies möglich sein wird, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen, hier müssten die Ergebnisse des anstehenden Betriebs bewertet werden. Laut EnBW geht es nun darum, einen tragbaren Kompromiss zu erarbeiten, der die Gewährleistung der flussabwärts gerichteten Durchgängigkeit für Fische mit einer wirtschaftlichen Stromproduktion vereinbar macht. Daran werde gearbeitet. "Es wäre natürlich wünschenswert, mit beiden Maschinen wieder Volllast zu fahren".

Update: Dienstag, 23. November 2021, 18.55 Uhr

Betriebserlaubnis für Wasserkraftwerk bis 2023 ist da

Darmstadt/Hirschhorn. (RNZ) Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat der Neckar-AG den Betrieb ihrer Wasserkraftanlage in Hirschhorn für zwei weitere Jahre genehmigt. Konkret erteilte das RP dem Unternehmen die Erlaubnis, mit der wehrseitigen modifizierten Turbine M1 Wasser zum Zweck der Wasserkraftnutzung aus dem Neckar zu entnehmen und es anschließend wieder in den Fluss einzuleiten. Die Entnahme ist aber begrenzt. Außerdem muss vor den Turbinen im Anströmbereich eine elektrische Fisch-Scheuch-Anlage betrieben werden, die verhindert, dass Fische durch den Turbinen-Betrieb zu Schaden kommen.

Geregelt ist in der neuen Betriebserlaubnis folgendes. Im Einzelnen darf die Wasserentnahme im Normalbetrieb für diese Turbine maximal 32 Kubikmeter pro Sekunde – höchstens aber die Hälfte des Neckarabflusses – bei einer Anströmgeschwindigkeit von maximal 0,5 Metern pro Sekunde unmittelbar vor der Fisch-Scheuche betragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn durch die nicht modifizierte Turbine auf der Schleusenseite gleichzeitig Wasser strömt, darf der Gesamtabfluss für den Betrieb beider Turbinen maximal die Hälfte des Neckarabflusses betragen.

Zur Aufrechterhaltung der Funktion von Turbine M2 darf diese im Leerlauf, also ohne Last, höchstens einmal in sieben Tagen für jeweils höchstens zwei Stunden mit maximal der Hälfte des Neckarabflusses beschickt werden. Auch dabei darf die genannte Anströmgeschwindigkeit vor der elektrischen Fischscheuche nicht überschritten werden.

Der zuletzt für die Wasserkraftanlage Hirschhorn erteilte Genehmigungsbescheid war bekanntlich bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Jetzt ergeht der Bescheid des RP wie von der Neckar-AG beantragt für zwei Jahre bis 30. November 2023.