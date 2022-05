Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zu der Bürgerversammlung am Donnerstag kamen rund 35 Bürger. Eingeladen zu einem "richtungsweisenden Gespräch" zwischen der Einwohnerschaft, Vertretern der in Hirschhorn ansässigen Firmen und Vereinen sowie den politisch Verantwortlichen der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats hatte Stadtverordnetenvorsteher Dr. Joachim Kleinmann.

Die Teilnehmenden machten eine Fülle von Vorschlägen für die Zukunft Hirschhorns. Leider fehlte die jüngere Generation bei der Veranstaltung.

Eingangs stellte Caroline Koch von der Interessengemeinschaft Odenwald (IGO) diese Institution vor und erläuterte Fördermöglichkeiten im Rahmen des Leader-Programms der EU.

Hirschhorn trat der IGO letzten Monat bei und könne so in der kommenden Förderperiode, die von 2023 bis 2027 geht, auch von solchen Mitteln profitieren, hob Koch hervor.

Geduldig beantwortete sie etliche Fragen aus dem Zuhörerkreis wie beispielsweise die nach einer Förderung für Bundesländer übergreifende Projekte. Dann ging’s ans Eingemachte.

Foto: MD

An drei Stellwänden im hinteren Saalbereich durften die Bürger ihre Ideen anheften, wie man Hirschhorn in den kommenden Jahren voranbringen kann.

Binnen kürzester Zeit kamen etliche Vorschläge zusammen, die teilweise deckungsgleich waren.

Koch und Kleinmann ordneten diese dann nach Themenbereichen und besprachen sie mit den Bürgern. So wurde vorgeschlagen, einen Jugendtreff zu installieren, eine Skateanlage und einen Pumptreck zu bauen. Auch dem Tourismus wiesen die Teilnehmer einen hohen Stellenwert zu. Da wurden beispielsweise ein Tretbootverleih sowie ein Treidelpfad angeregt.

Andere Vorschläge waren ein Heilpflanzengarten, ein Hirschhorner Entdeckerweg, Grillplätze und eine "Flying Fox", eine Seilbahn für Mutige, vom Schloss bis zum Bolzplatz.

Als für die Stadt identitätsstiftendes Zeichen könne auch eine Hirsch-Skulptur aus Bronze aufgestellt werden, wurde vorgeschlagen. Und der Neckar müsse als Lebens- und Freizeitraum mehr in den Fokus rücken. Ein Teilnehmer legte besonderen Wert auf kommunale Aufgaben und bemängelte das Fehlen von Getränken bei der Bürgerversammlung.

Zur künftigen Entwicklung rechneten einige auch die Belebung von Leerständen in der Altstadt, das Einrichten von Radwegen, das Aufstellen von Fahrradständern und E-Bike-Ladestationen sowie die Friedhofsgestaltung.

Die Forderung, Bauplätze zu schaffen kam ebenso auf, wie die nach einer insektenfreundlichen Straßenbeleuchtung. Dem Thema Senioren wurde mit Vorschlägen nach Betreutem Wohnen und einem Mehrgenerationenhaus Rechnung getragen.

All diese Ideen sollen im Ausschuss für Stadtentwicklung besprochen werden. Dieser Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung (StaVo) tagt am kommenden Mittwoch, 4. Mai, in der "Krone" in Langenthal.

Mit Möglichkeiten der Umsetzung soll sich dann das Plenum der Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung beschäftigen.